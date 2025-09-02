Yoga Radio Estate 2025: la scaletta e i cantanti dell’ultima puntata, in onda stasera su Italia 1

Sal Da Vinci, Michele Bravi, Benji & Fede e BigMama, sono alcuni degli artisti che si esibiranno stasera sul palco della quarta puntata di Yoga Radio Estate 2025.

Questa sera, martedì 2 settembre, su Italia 1 alle 21:25 andrà in onda la quarta e ultima puntata di Yoga Radio Estate 2025, lo show musicale che ha animato le piazze di diverse città italiane. A condurre l'evento organizzato da Radio Bruno, ci saranno Stefano Corti e Rebecca Staffelli, affiancati dallo speaker radiofonico Enzo Ferrari.

Cos'è Yoga Radio Estate

Quello in programma stasera è il grande concerto itinerante di Radio Bruno, capace di accendere le piazze italiane con la migliore musica pop nazionale. Nell'edizione 2025 lo show ha fatto tappa a Reggio Emilia, Forlì e Modena, ospitando sul palco artisti di primo piano come Alfa, Anna, Ermal Meta, Gaia, Iva Zanicchi, Rocco Hunt e molti altri. Ogni serata è stata seguita da migliaia di spettatori e trasmessa in diretta su Radio Bruno, mentre la messa in onda televisiva è partita dal 12 agosto 2025 su Italia 1.

Lo spettacolo, oggi conosciuto come Yoga Radio Estate, è ormai diventato un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica italiana: un mix di performance live e dell'energia unica delle piazze estive. Nato inizialmente come Radio Bruno Estate, poi rinominato Yoga Radio Bruno Estate, con l'approdo su Mediaset ha perso il diretto riferimento all'emittente radiofonica pur mantenendone lo spirito originale.

Stefano Corti e Rebecca Staffelli

La scaletta del 2 settembre

I cantanti stasera si esibiranno nella centrale Piazza Roma di Modena, dove l'organizzazione ha allestito il palco di questa quarta puntata in onda su Italia 1. Il concerto è stato trasmesso in diretta da Radio Bruno il 10 e l'11 luglio, date in cui è stata registrata la serata che vedremo a partire dalle 21:25.

AKA 7even

Benji & Fede

BigMama

Carl Brave

Eiffel 65

Emis Killa

Gemelli Diversi

Lorella Cuccarini

Michele Bravi

Mida

Planet Funk

Riki

Sal Da Vinci

Sarah Toscano

Sophie and the Giants

The Kolors

TrigNo

Dove vedere Yoga Radio Estate in TV e in streaming

La quarta puntata della manifestazione musicale estiva sarà trasmessa in chiaro stasera su Italia 1 dalle 21:25 circa. Sarà possibile seguire Yoga Radio Estate anche in live streaming, sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity dove sono disponibili anche gli extra e video del backstage della terza puntata. La manifestazione è stata trasmessa in diretta da Radio Bruno, Radio Bruno TV e su Toscana TV.