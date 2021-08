Yasmine Carrisi positiva al Covid, Albano: “solo il vaccino ci salverà”

Albano dopo che Yasmine Carrisi è risultata positiva al Covid è sempre più sicuro che il vaccino sia l'unico mezzo che abbiamo per salvarci dal virus: la ragazza è segregata in casa per il rispetto dei protocolli, come ha confermato il cantante all'Adnkronos.

È stata proprio Yasmine Carrisi a divulgare la notizia della sua positività al Coronavirus: la cantante, in una storia di Instagram, ha spiegato che è stata contagiata e di avere dei sintomi, ma si è detta fiduciosa che starà meglio. Albano, raggiunto dall'Adnkronos, ha confermato che la ragazza è risultata positiva al Covid, sottolineando che, avendo avuto la prima dose di vaccino, le cose sarebbero potute andare peggio. "Jasmine non sta bene. L'abbiamo dovuta 'segregare' e per una ragazzina di 20 anni è molto dura. Ha la febbre a 38, è spossata e ha un po' di tosse, le cose tipiche di questo maledetto virus", ha detto Albano. Il cantante ha poi aggiunto preoccupato: "se non avesse fatto la prima dose di vaccino chissà come starebbe oggi".

Poi Albano ha parlato da padre, sottolineando come sia difficile per lui vederla stare male: "è dura vederla in quelle condizioni, aggredita da un microbo contro cui non puoi fare nulla. Il vaccino è la salvezza dell'umanità. Leggo che alcuni no-vax, dopo essere stati colpiti dal virus, ora fanno appello a vaccinarsi. Ognuno è libero di vivere e morire come gli pare e piace però questo non può influenzare l'andamento dell'umanità".

Dopo l'appello a vaccinarsi, Albano dice la sua sul Green pass che lui vede com un mezzo per uscire dal tunnel "Tutte le precauzioni che servono ad allontanare il virus vanno prese, vanno fatte e vanno rispettate. Mi vengono in mente quelle lunghe file di 70 anni fa vicino alla scuola di Cellino San Marco con un dottore in testa che ci faceva a tutti il vaccino del vaiolo, avevo 8 anni. Fu così che ci salvammo dal vaiolo!", ha concluso il cantante