Yardie: un nuovo trailer del film diretto da Idris Elba

Studio Canal UK ha condiviso online un nuovo trailer di Yardie, il debutto alla regia dell'attore Idris Elba.

Il film ha come protagonista un giovane giamaicano, chiamato D (Aml Ameen), che non si è mai ripreso del tutto dall'omicidio del fratello maggiore Jerry Dread (Everaldo Creary), avvenuto quando era ancora molto giovane. Dopo essere ritornato a Londra il ragazzo si riavvicina alla sua ex fidanzata, Yvonne (Shantol Jackson) e a sua figlia, che non ha visto da quando era una neonata, oltre a passare il suo tempo con un gruppo chiamato High Noon. Prima di abbandonare del tutto il mondo del crimine, D incontra l'uomo che ha sparato al fratello 10 anni prima, dando vita a un sanguinoso tentativo di vendetta che lo porta a scontrarsi con il gangster londinese Rico (Stephen Graham).

Il progetto si basa sul romanzo di Victor Headley, adattato per il grande schermo da Brock Norman Brock e Martin Stellman.