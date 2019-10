Xbox Console Streaming: Microsoft inizia i test del nuovo servizio

Microsoft ha annunciato la funzionalità Console Streaming, disponibile per alcuni utenti di Xbox One che stanno partecipando alla fase di test.

Il progetto prevede l'utilizzo della console come server in modo da poter giocare in streaming i titoli Xbox su un dispositivo mobile, come uno smartphone. Per ora ad accedere alla nuova funzionalità sono solo gli Insider americani e inglesi che fanno parte dei gruppi Alpha e Alpha Skip-Ahead ed è utilizzabile solo su piattaforme Android e utilizzando l'app Xbox Game Streaming.

Microsoft ha inoltre svelato che per giocare in streaming bisognerà disporre di almeno 4.75 Mbps di banda e la latenza non deve superare i 125ms, oltre al fatto che il NAT deve essere aperto o moderato.

La console Xbox One, inoltre, deve essere in modalità instant-on per poter essere attivata da remoto in caso di input da parte dell'utente.

Microsoft ha chiesto ai propri insider di testare il servizio con il maggior numero di giochi possibili e non resta quindi che attendere per scoprire quando sarà un'opzione disponibile per tutti.