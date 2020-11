Xavier Dolan, confermata la sua prima serie tv: riprese al via nel 2021

Xavier Dolan debutterà come regista sul piccolo schermo con la serie The Night Logan Woke Up, tratta dalla pièce teatrale di Michel Marc Bouchard.

Xavier Dolan sarà sceneggiatore, regista e produttore di The Night Logan Woke Up, la sua prima serie tv, le cui riprese avranno inizio a marzo 2021 e la cui uscita è prevista per il 2022.

Laurence Anyways: il regista Xavier Dolan in una foto promozionale

La notizia circolava già un anno fa ma solo nelle ultime ore è arrivata la conferma riguardo una serie tv scritta e diretta da Xavier Dolan. Stando a quanto reso noto finora, l'opera nasce dalla collaborazione tra Studiocanal, Canal+ e Quebecor Content e si intitolerà The Night Logan Woke Up.

A segnare il debutto di Dolan sul piccolo schermo sarà dunque un thriller psicologico la cui trama girerà intorno a tre amici le cui vite vengono distrutte dopo che uno di loro commette uno stupro. La serie tv sarà composta da cinque episodi e l'inizio delle riprese è previsto per marzo 2021, con la messa in onda che invece dovrebbe avvenire nel 2022. Studiocanal gestirà i diritti di distribuzione internazionale.

The Night Logan Woke Up sarà l'adattamento dell'omonima produzione teatrale di Michel Marc Bouchard. Per quanto riguarda Xavier Dolan, si occuperà anche di produrre la serie insieme a Nancy Grant e Jasmyrh Lemoine. Javi Hernandez e Harry Grivakis di VVS Films ricopriranno invece il ruolo di produttori esecutivi. Spostando l'attenzione sul cast, segnaliamo il coinvolgimento degli attori che hanno interpretato la pièce teatrale del 2019 tra cui Julie Le Breton, Magalie Lépine-Blondeau, Éric Bruneau e Patrick Hivon, insieme a Xavier Dolan e Julianne Côté.

Insomma, un progetto ambizioso che Francoise Guyonnet, amministratore delegato di Studiocanal, commenta così: "Siamo davvero onorati di poter offrire la primissima serie tv di Xavier Dolan, uno dei migliori registi moderni al mondo. Dolan racconta storie profondamente umane con una voce unica e ha la capacità di creare relazioni reali sullo schermo. Insieme a Quebecor Content e Canal+ Creation Originale, siamo molto orgogliosi di portare questa nuova e prestigiosa serie agli spettatori di tutto il mondo".