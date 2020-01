X-Men, Patrick Stewart: "Ho incontrato Marvel, ma non sarò più Professor X nell' MCU"

La star di X-Men, Patrick Stewart, non sarà Professor X nell'MCU. L'attore inglese ha negato la possibilità di rivederlo nel ruolo del mitico leader dei mutanti nel futuro dell'MCU, il tutto nonostante un incontro avuto con Kevin Feige.

Logan: Patrick Stewart in una foto del film

Patrick Stewart ha interpretato Charles Xavier, alias Professor X, in sei film. Di recente l'attore inglese ha rivelato di aver avuto un incontro col capo dei Marvel Studios Kevin Feige sulla possibilità di un suo ritorno nella sala che però non avrebbe avuto l'esito sperato.

"Ho incontrato Kevin Feige un paio di mesi fa e abbiamo parlato a lungo" ha svelato Stewart in una conversazione con Digital Spy. "Ci sono state anche mosse e allusioni a Charles Xavier."

Patrick Stewart ci tiene però a precisare che per lui, come per Hugh Jackman,Logan - The Wolverine ha rappresentato la fine di un'era:

"Questo è il problema. Se non avessimo fatto Logan, allora forse sarei stato pronto a tornare sulla sedia a rotelle un'ultima volta ed essere ancora Charles Xavier. Ma Logan ha cambiato tutto. La storia ci ha commosso, i nostri ruoli ci hanno commosso, il film ci ha commosso. Abbiamo preso la decisione di dire addio ai nostri personaggi in quel modo".

Eroi stanchi al capolinea: se Logan fosse l'incarnazione del cinecomic