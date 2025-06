X-Men: Jack Champion rompe il silenzio sui rumor su Ciclope nel reboot Marvel

Il reboot degli X-Men è uno dei progetti più attesi del futuro dell'MCU, e con Jake Schreier (Thunderbolts) alla regia e Michael Lesslie (Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente) alla sceneggiatura, le speculazioni sui casting non si fermano. Tra le voci più insistenti, spicca quella che vorrebbe Jack Champion - noto per Avatar: La via dell'acqua - come possibile interprete di Ciclope, alias Scott Summers.

Jack Champion sarà Ciclope nel reboot degli X-Men?

Durante la promozione del film Everything's Going to Be Great, in cui recita al fianco di Benjamin Evan Ainsworth, Champion è stato interrogato proprio su questi rumor. "È... decisamente una novità per me", ha dichiarato con un sorriso, lasciando intendere che, almeno ufficialmente, non ci siano trattative in corso. "Spero si avveri, davvero. Mi piacerebbe moltissimo interpretare quel personaggio, ma per ora sono solo voci", ha aggiunto la giovane star.

Jack Champion

Non è chiaro se stia semplicemente mantenendo il riserbo o se effettivamente non sia stato contattato dai Marvel Studios, ma la sua apertura al ruolo è evidente. A soli 20 anni, Champion rappresenterebbe una scelta ideale per una versione giovane di Ciclope, un personaggio chiave degli X-Men e leader carismatico della squadra. Con la possibilità di firmare per più film, potrebbe accompagnare l'MCU per almeno un decennio, portando sullo schermo un'evoluzione del personaggio mai esplorata a fondo nei precedenti adattamenti targati 20th Century Fox.

Nel frattempo, continuano a circolare rumor anche sugli altri possibili membri del cast del reboot. Tra i nomi emersi, si parla di Cynthia Erivo nei panni di Tempesta, Julia Butters come Kitty Pryde, Hunter Schafer in quelli di Mystica, Trinity Jo-Li Bliss come Jubilee, Margaret Qualley nel ruolo di Rogue, Jesse Plemons nei panni della Bestia, Denzel Washington come Magneto e persino Bryan Cranston nei panni del Professor X.

Il progetto è ancora nelle fasi iniziali, ma tutto lascia pensare che il nuovo film sugli X-Men sarà uno dei pilastri narrativi della prossima fase dell'Universo Cinematografico Marvel, probabilmente legata a quella che i fan definiscono già "Saga dei Mutanti".