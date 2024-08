X-Files: Gillian Anderson ha finalmente svelato perché ha baciato il collega David Duchovny agli Emmy del 1997

Gillian Anderson ha parlato per la prima volta del famoso bacio con il collega di X-Files David Duchovny alla cerimonia di premiazione degli Emmy Award nel 1997. Un momento rimasto nella storia degli Emmy e ricordato a più riprese dai fan della serie.

Anderson era stata appena annunciata come vincitrice del premio alla miglior attrice in una serie drammatica e sorprese il pubblico girandosi verso Duchovny e stampandogli un bacio sulle labbra invece di avere il medesimo comportamento nei confronti del suo fidanzato dell'epoca Rodney Rowland.

Bacio galeotto

Dopo quasi tre decenni di domande dei fan sulla questione, Gillian Anderson ha fatto chiarezza in un video su TikTok:"Mi è stato detto che volete alcune informazioni su quando ho vinto il Golden Globe [il bacio è avvenuto sia agli Emmy che durante i Globe] un secolo fa e ho baciato David per primo. La verità è che io e David vivevamo davvero insieme e Rodney era solo una copertura" ha esordito l'attrice.

David Duchovny e Gillian Anderson in X-Files

Anderson ha subito ritrattato:"Sto scherzando, è solo una battuta. È stata davvero cattiva? Non so perché l'ho baciato per primo, suppongo perché lui era con me nello show ed eravamo praticamente sposati perché passavamo più tempo insieme che con i nostri cari. Eravamo lì per celebrare la serie quindi sì, forse è per questo".

Il bacio tra i due attori è entrato nella storia di internet principalmente a causa della tensione protratta del 'si metteranno insieme o no' tra i loro personaggi, Dana Scully e Fox Mulder. Un rumor che si è protratto per tutti i nove anni della serie, e quel momento di complicità tra i due attori fuori dal set ha contribuito ad alimentare l'attenzione dei fan.

Un frangente che non ha turbato per niente il fidanzato di Gillian Anderson dell'epoca, secondo le parole dell'attrice:"Rodney era un ragazzo fantastico. Non penso che gli abbia dato fastidio, capiva il momento. Era complesso. È tutto ciò che ho da dire".