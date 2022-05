X Factor e Italia’s got talent verso la cancellazione? La prossima potrebbe essere l’ultima stagione su SKY

X Factor e Italia's Got Talent sarebbero in via di cancellazione, almeno da SKY: se questi rumors fossero confermati, la prossima stagione sarebbe anche l'ultima dei due talent. La scelta della piattaforma televisiva italiana a pagamento, secondo quanto riportato da TvBlog, che per primo ha dato la notizia, sarebbe legata ai costi di produzione dei due programmi, sproporzionati rispetto alla resa.

L'ultima stagione di X Factor è stata segnata da una discreta perdita di ascolti, complice una formula che sembra abbia perso la sua forza propulsiva con il passare degli anni. Negli ultimi giorni, è stato annunciato il ritorno di Fedez in giuria, accompagnato dall'arrivo di Ambra Angiolini e, quasi contemporaneamente, dal probabile addio di Manuel Agnelli. Nulla si sa sulla conduzione, Ludovico Tersigni, che ha sostituito Alessandro Cattelan, potrebbe non tornare alla guida del talent che, nel frattempo, ha dato il via alle audizioni per la prossima stagione.

Secondo Tv Blog, Sky, dopo aver perso il calcio, "non si può più permettere uno show costoso come questo, ecco dunque il perché dell'addio". La stessa decisione, con la stessa motivazione, sarebbe stata presa per Italia's Got Talent, il programma nato nel 2009 su Canale 5 e passato, nel 2015, a Sky. Anche nel caso del talent condotto da Lodovica Comello il motivo sarebbe meramente economico, il rapporto costi di produzione/resa è in rosso e la pay TV non avrebbe voglia di sostenere le spese.