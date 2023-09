X-Factor, Fedez: 'Le frasi di Morgan contro di me? Avevo il fuoco di Sant'Antonio e pensavo a curarmi'

Fedez ha mantenuto un atteggiamento compassato per tutta la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di X-Factor, ma sembrava annoiato e distante. Riuscirà Morgan a riconquistare la sua stima o quanto meno a non litigare come ai vecchi tempi?

La conferenza stampa del talent show più famoso d'Italia, X-Factor, che inizia giovedì 14 settembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su Now, si apre senza esitazioni sulla controversia riguardante Morgan. Sky ha accettato le scuse del giudice, che quindi manterrà la sua posizione insieme a Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico, dietro la scrivania, nonostante le frasi omofobe pronunciate durante un suo concerto alcune settimane fa.

IL PENTIMENTO DI MORGAN

Antonella D'Errico, responsabile della programmazione di Sky Italia, ha sottolineato che la sua presa di posizione contro l'omofobia è stata dimostrata in modo concreto dal fatto che Morgan ha deciso di donare metà del suo compenso a Casa Arcobaleno, un'organizzazione che aiuta i giovani in difficoltà dopo il coming out. Morgan non specifica l'ammontare della donazione, ma lascia intendere che sono stati ristrutturati quattro appartamenti a Milano per giovani allontanati dalle loro famiglie. Aggiunge che il momento del concerto "è stato difficile e ha portato a un evidente errore linguistico", sottolineando l'importanza delle parole.

Tuttavia, c'è un altro ostacolo da superare: Fedez. Durante lo spettacolo, Morgan aveva invitato il pubblico a partecipare ai concerti di Fedez in modo piuttosto sarcastico. Fedez affronta la questione con tranquillità, affermando che al momento dell'incidente era impegnato in questioni più importanti per la sua salute e preferisce guardare avanti: "Avevo il fuoco d Sant'Antonio in quei giorni, quindi avevo altro a cui pensare". Morgan descrive Fedez come più maturo e professionale dopo nove anni di rivalità e sottolinea le sue qualità nel campo televisivo, Fedez abbozza e aggiunge: "La rivalità è presente tra tutti noi, ma non si può prevedere cosa succederà durante le esibizioni dal vivo".

Ambra Angiolini esprime la speranza che Morgan non minimizzi le sue parole e sottolinea che hanno avuto divergenze durante le audizioni ma senza alcun risentimento. Lei cerca originalità e spontaneità nella musica e nella comunicazione dei messaggi.

Dargen D'Amico dichiara di cercare brani che lo emozionino e sottolinea la ricerca di progetti diversi nella scelta dei cantanti, che richiede un lavoro più approfondito rispetto al passato.

Foto: @Virginia Bettoia/Sky