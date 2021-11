X Factor 2021, seconda puntata live: eliminati i Westfalia

I live di X Factor 2021 sono iniziati la scorsa settimana, ma con la seconda puntata arriva la prima eliminazione di questa edizione: si tratta dei Westfalia, che ha perso il ballottaggio con Versailles, al termine di due manche che hanno visto i concorrenti esibirsi nelle cover, dopo aver presentato i loro inediti nella settimana di debutto dal vivo. Anche questa settimana non è mancato spazio per gli ospiti, con l'esibizione di Chiello, che ha presentato il proprio debutto solista Oceano Paradiso.

X Factor 2021, seconda puntata: un momento dell'esibizione dei Westfalia

Per quanto riguarda la gara, i voti di questa sera si sono andati a sommare a quelli della scorsa settimana per i concorrenti delle squadre dei quattro giudici di questa edizione, confermati dopo lo scorso anno: Manuel Agnelli, Mika, Emma ed Hell Raton, che hanno scelto per i rispettivi artisti alcuni brani che potessero valorizzare le loro caratteristiche. Ad aprire le danze sono state Le Endrigo della squadra di Emma Marrone, con la loro versione in salsa punk di A far l'amore comincia tu di Raffaella Carrà, seguiti dal primo concorrente di Hell Raton, Baltimora, che si è esibito su Parole di burro di Carmen Consoli. Si è rimasti in territori di grande atmosfera con Fellow e la sua versione di Signs of the Times di Harry Stiles per poi essere travolti dall'energia dissacrante dei Mutonia a cui Manuel ha assegnato Closer dei Nine Inchi Nails. A seguire Vale LP ha portato la cover di Dove sta a Zazà di Gabriella Ferri, mentre in chiusura la band della squadra di Mika, i Westfalia, si sono lasciati andare alla leggerezza di Hey Ya! degli Outkast, senza però riuscire a conquistare il pubblico del talent di Sky.

X Factor 2021, seconda puntata: Erio sul palco

Grande atmosfera in apertura della seconda manche con la delicatezza di Erio sulle note di Limit to Your Love di James Blake, per poi proseguire con qualcosa di opposto grazie ai Karakaz che hanno reso personale SexyBack di Justin Timberlake. Spazio al pop a seguire con Nika Paris della squadra di Mika e la sua Come di Jain, mentre è intensa la versione di Jenny è pazza di Vasco Rossi presentata da gIANMARIA, per poi spostarsi in territorio rock con i Bengala Fire e Town Called Malice dei Jam, assegnata loro da Manuel Agnelli per proseguire il suo racconto musicale. Chiusura di manche affidata a Versailles con il manifesto dei Linea77, Fantasma, che non gli ha permesso di evitare il ballottaggio che l'ha visto scontrarsi con i Westfalia.

X Factor 2021, seconda puntata: l'esibizione dei Mutonia

Buona anche la seconda, quindi, per Ludovico Tersigni alla conduzione del live di X Factor 2021, sempre più a suo agio nel ruolo che era stato di Alessandro Cattelan, per un cammino che proseguirà per altre cinque settimane fino alla finale del Forum, ogni giovedì su Sky e NOW, con replica in chiaro su TV8 il mercoledì alle 21:15.