X Factor 2021, Live: stasera su Sky Uno e NOW la seconda puntata e la prima eliminazione

A X Factor 2021 la competizione entra nel vivo in questa seconda puntata dei Live, in onda stasera su Sky Uno alle 21:15, disponibile in contemporanea su NOW, e in replica il prossimo mercoledì in chiaro su TV8.

Dopo il primo appuntamento, i 12 concorrenti - tre per ognuno dei quattro roster dei giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika - dovranno affrontare la prima eliminazione. Tutti hanno presentato i loro brani originali ma stasera sapremo chi sarà il primo artista a dover lasciare questa edizione di X Factor. Ognuno di loro, infatti, si esibirà con una cover e i voti espressi nella scorsa serata verranno sommati a quelli della prossima puntata per decretare l'eliminato.

Ospite del secondo Live è Chiello, artista musicalmente impossibile da definire che ha iniziato il suo percorso con il visionario gruppo di culto FSK Satellite. Chiello al suo album di debutto solista: Oceano Paradiso - dove regala scorci inediti - ha già ottenuto in poche settimane oltre 10 milioni di stream sulle piattaforme digitali con il singolo "Quanto Ti Vorrei" mentre l'album "Oceano Paradiso" è già oltre i 30M di stream. Con una scrittura che evoca immagini e sensazioni per analogia, tra metafore minimali e concrete e uno stile unico e versatile, Chiello riesce a farsi strada tra le tematiche più diverse. La sincerità è il tratto comune a tutte le undici tracce della sua produzione, segnata da una voce a volte sussurrata a volte graffiante: Chiello si mostra per quello che è, con tutti i suoi difetti e le sue vulnerabilità.

I 12 talenti in gara si esibiranno sul palco del Teatro Repower con i brani assegnati dai loro giudici, divisi in due manche. Manuel Agnelli per i suoi ha scelto: "Limit To Your Love" di James Blake per Erio, "Town Called Malice" dei Jam per i Bengala Fire e "Closer" dei Nine Inch Nails per i Mutonia. MIka ha scelto invece: "Come" di Jain per Nika Paris, "Sign Of The Times" di Harry Styles per Fellow e "Hey Ya!" degli Outkast per i Westfalia. Emma ha voluto assegnare a loro: "Jenny è pazza" di Vasco Rossi a gIANMARIA, "Dove sta a Zazà" di Gabriella Ferri a Vale Lp e "A far l'amore comincia tu" di Raffaella Carrà a Le Endrigo. Infine Hell Raton ha affidato ai suoi: "Fantasma" dei Linea77 a Versailles, "SexyBack" di Justin Timberlack ai Karakaz e "Parole di burro" di Carmen Consoli per Baltimora.