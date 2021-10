X Factor 2021, i Live iniziano stasera su Sky Uno: anticipazioni e ospiti

X Factor 2021 torna stasera su Sky Uno, alle 21:15, e in streaming su NOW con la prima puntata dei Live: ecco ospiti e anticipazioni.

Sul palco di X Factor 2021 la musica si fa dal vivo: da stasera su Sky Uno alle 21:15, e in streaming su NOW, al via i Live dello show di Sky prodotto da Fremantle, che si presenta ai blocchi di partenza con la grande novità dell'abolizione della suddivisione in categorie tradizionali (che hanno portato però a sole due concorrenti donne in gara).

Per i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika - confermatissimi in blocco per la seconda stagione - la scelta dei 3 componenti da portare in squadra con sé è stata complessa e sentita, ma tutti si sono lasciati guidare dal loro intuito e dalle proprie esperienze, come hanno raccontato nella nostra intervista di presentazione ai Live. A condurre lo show Ludovico Tersigni, attore tra i più interessanti della scena cinematografica contemporanea e grande appassionato di musica, che arriva, in questo giovedì 28 ottobre, alla sua prima diretta televisiva. Dopo aver accompagnato i giudici nelle prime fasi, Ludovico sarà al fianco dei giovani artisti esordienti con cui in questi mesi ha instaurato un legame di complicità.

Tanti gli ospiti puntata dopo puntata e ciascuno darà vita ad un set realizzato in esclusiva per X Factor. Ospite nel primo Live sarà Carmen Consoli, che con il suo ultimo album "Volevo fare la rockstar" ha conquistato pubblico e critica e ora è pronta a partire con il tour che farà da apripista alla nuova stagione di musica live. Da Catania alle ovazioni di New York, con quella definizione del New York Times che la descrive perfettamente - "Magnifica combinazione tra una rocker e un'intellettuale... una voce piena di dolore, compassione e forza" - Carmen Consoli è un unicum nel panorama musicale italiano.

Nel team creativo che prima immagina e poi crea concretamente lo show musicale e televisivo, tornano Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, community artistica che si è distinta negli anni per il successo riscontrato nel mondo dello spettacolo e dell'entertainment.

I Live Show di #XF2021 si svolgeranno presso il Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano. Un teatro che, in 60 giorni di lavoro, è stato quasi totalmente smontato e riallestito per una superficie di 4000 mq di cui 600 di palco (l'equivalente di 3 campi da padel e quasi 4 da pallavolo). E per la Finale di X Factor 2021 si torna al Mediolanum Forum di Assago per un ultimo spettacolare Live Show che decreterà il vincitore di questa edizione.

Tornano quest'anno, con grandi novità, anche i due appuntamenti che accompagnano, come da tradizione, i Live: Hot Factor, condotto per la prima volta da Paola Di Benedetto, una delle voci più apprezzate di RTL 102.5, tra i media partner di #XF2021, che guiderà lo spazio dedicato ai commenti a caldo di giudici e concorrenti subito dopo la fine dello show; ed è invece già in onda il Daily, il racconto giorno per giorno del lavoro di ogni concorrente e dei giudici, dall'assegnazione alle prove, fino all'esibizione in diretta e ai commenti post puntata, ma anche le immagini della loro quotidianità raccolte in prima persona attraverso i propri smartphone.

I Live Show di X Factor 2021 saranno ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW; il mercoledì successivo al primo on air, saranno poi proposti in prima serata su TV8.