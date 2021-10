X Factor 2021, al via i live di un’edizione senza barriere

Giudici e rispettive squadre hanno presentato i live di X Factor 2021, un'edizione dalla formula rinnovata che inizia il cammino live su Sky e NOW (e in simulcast in chiaro su TV8 per la prima puntata) dal 28 ottobre.

X Factor 2021: Ludovico Tersigni in un'immagine del talent show Sky

Selezioni terminate e X Factor 2021 entra finalmente nel vivo, con i live di questa nuova edizione che si presenta rinnovata nella formula e nella conduzione, e promette sorprese nello sviluppo. Non c'è più Alessandro Cattelan, ma un Ludovico Tersigni emozionato per il debutto su un "palco lunghissimo, che sembra attraversare il Mar Rosso", un palco che "non ti ingoia, ma ti spinge fuori e ti fa portare energia al pubblico." Un'energia promessa anche da molti degli artisti selezionati dai quattro giudici, per la prima volta con modalità diverse e senza le gabbie delle categorie. Una selezione che l'autrice Eliana Guerra definisce "importante, molto eterogenea, in cui la musica è rappresentata tutta."

X Factor 2021: un'immagine del talent show Sky

Si spazia infatti dal pop che caratterizza soprattutto la squadra di Mika alle diverse varianti di rock che possiamo trovare tra le squadre di Manuel Agnelli ed Hell Raton, che si affida al crossover per declinare il genere, passando per la spiccata personalità che rende originale il lavoro di altri degli artisti di questa edizione che punteranno ad arrivare alla finale, che sarà di nuovo al Forum, col pubblico e con i Coldplay super ospiti. Un punto però non ha mancato di sollevare polemiche nel corso della conferenza: la presenza di sole due donne tra i dodici concorrenti. E da lì si è inevitabilmente partiti.

Un'edizione al maschile?

X Factor 2021: un'immagine del talent show Sky

"Il percorso su temi sociali, inclusa la sensibilità sull'ecologia, è evidente in Sky e X Factor è sempre stato una punta di diamante da questo punto di vista" ha sottolineato Nils Harmann, Senior Director Original Productions Sky Italia. Difficile criticare la TV satellitare da questo punto di vista, lo hanno spiegato Manuel Agnelli e Mika, lo ha ribadito anche Emma Marrone che considera "la parola sessismo forzata in questo caso", pur ammettendo che nel mondo "le donne devono lavorare e combattere il doppio per affermare la loro presenza". Nello specifico, però, ha spiegato che "ci è stata data la possibilità di scegliere squadre che potessero rappresentarci, con l'abolizione delle categorie, e abbiamo fatto scelte artistiche che ci permettessero di lavorare con i ragazzi con la massima professionalità."

X Factor 2021: un'immagine del talent show Sky

Bisogna fare infatti un passo indietro secondo Eliana Guerra, autrice del talent Sky: "si tratta di una gara in cui c'è un percorso di selezione molto lungo, che inizia ben prima di quello che si vede in televisione." Una selezione alla quale arrivano ragazzi sempre più preparati e che comporta scelte di diversi momenti, fino a quell'imbuto rappresentato dai quattro giudici, "quattro persone a un tavolo che devono farsi carico di tre progettualità musicali" e che le individuano secondo la propria sensibilità e considerando fattori diversi. "Forse siamo talmente bravi a far sembrare semplice il funzionamento di questa macchina" ha aggiunto Emma, "che non è chiaro che in molti casi non si può portare sul palco una persona non pronta" per affrontare quello che comporta il programma live e quello che viene dopo. Di una cosa la cantante e giudice è sicura: "Parlare di quote rosa è anacronistico. Finché si ragionerà in quel senso, le donne resteranno l'anello debole della società."

La conferma degli inediti e l'Hot Factor

X Factor 2021: I quattro giudici in un'immagine del talent show Sky

In una edizione di cambiamenti, ci sono delle conferme: una è la scelta di portare gli inediti dei ragazzi sin dalla prima puntata, con tanto di X Factor MixTape Volume 2 disponibile al termine della puntata e in rotazione di RTL, partner del talent. "Una bella tavolozza di colori" ha dichiarato Eliana Guerra evidenziando la "grande contemporaneità del sound e della produzione, dall'elettronica alla musica suonata" per veicolare il lavoro di un cast che "ha scritto tanto e ha tanto da dire attraverso la musica." Un'altra è l'Hot Factor che sarà condotto da Paola Di Benedetto, "un commento piccolo quanto caldo, che quest'anno sarà un proseguimento della diretta radiofonica portata sul palco con giudici e concorrenti."

La squadra di Emma Marrone

X Factor 2021: Gianmaria in un'immagine del talent show Sky

"Cerco sempre la stessa cosa, la personalità" ha spiegato Emma Marrone nel presentare la sua squadra, "la penna, la scrittura, i live si migliorano con l'esperienza. Quando di base c'è una grande personalità e presa di coscienza e un'idea di quello he si vuole essere, si cresce." E di personalità sembra essercene nei tre elementi della squadra di Emma, composta da Gianmaria (Gianmaria Volpato), Le Endrigo e Vale LP (Valentina Sanseverino). Emma sta lavorando con loro da settembre ed è l'aspetto che più le piace: "Mi interessano le ore di sala prove che ci vengono date per lavorare ai loro progetti, perché nel farlo imparo anche io" ha spiegato

X Factor 2021: Vale LP in un'immagine del talent show Sky

È d'accordo anche Gabriele, il frontman de Le Endrigo: "c'è già stato un lavoro gigantesco che poteva succedere solo con una persona che ci capisse." "Mi sento fortunata ad avere Emma come giudice" ha raccontato invece Vale LP, perché "stiamo bene, lavoriamo bene e ci sentiamo liberi di esprimerci", d'altra parte "ogni nostro mondo esiste perché vogliamo scappare dalla dinamica di giudizi della società". Lo ha confermato Gianmaria, che ha parlato di "un sacco di ansia, forse troppa. Ma abbiamo Emma che ci tiene. Ho davanti una persona, non un giudice. Il fatto di esserci trovati tra noi ci può aiutare molto."

X Factor 2021: il frontman de Le Endrigo in un'immagine del talent show Sky

La squadra di Hell Raton

X Factor 2021: Versailles in un'immagine del talent show Sky

"La mia è una squadra crossover" ha detto Hell Raton nel raccontare un "team sorpresa" che l'ha stupito già dalle Artist Proposition, come si è potuto apprezzare nei Daily che ci stanno portando verso il debutto dei live. Alla base del lavoro che hanno portato avanti per gli inediti c'è stato il confronto, "un confronto per amplificare la loro identità artistica, un gioco molto stimolante e creativo avendo queste potenzialità a disposizione." I tre artisti del suo team sono Baltimora (il nuovo nome d'arte scelto per Edoardo Spinsante), Versailles (al secondo Luca) e Karakaz (la band di Chieti con leader Michele Corvino).

X Factor 2021:Baltimora in un'immagine del talent show Sky

Tre identità ben definite, che il lavoro di Hell Raton e del suo team non punta a snaturare. "La cosa figa" ha infatti detto Baltimora, "è che viene rispettata la nostra identità. Valorizzata, ma senza forzare." D'accordo anche Versailler, che ha parlato di "valorizzare ciò che già siamo senza costruirci sopra niente che vada al di là della nostra natura." Due approcci diversi alla musica a cui si aggiunge la carica di energia promessa dai Karakaz.

X Factor 2021: I Karakaz in un'immagine del talent show Sky

La squadra di Manuel Agnelli

X Factor 2021: I Mutonia in un'immagine del talent show Sky

"Il senso che posso avere alla quinta partecipazione è fare racconto musicale, che non c'è nella televisione italiana" ha spiegato Manuel Agnelli, che ho ribadito come sia "un ruolo meraviglioso della trasmissione". Come per i colleghi, anche per Manuel è stato il talento il filo conduttore, oltre alla preferenza per "persone che mi aiutino a fare il racconto musicale che ho in mente. Con loro posso sottolineare due modi diversi di fare rock, mentre con Erio l'elettronica minimalista, ma con una canzone d'autore sotto." Le tre scelte del leader degli Afterhours sono infatti i Mutonia (band di Cedrano formata da Prostin, Fabio Teragnoli e Maurizio Tomaselli), i Bengala Fire (composti da Mattia Mariuzzo, Andrea Orpella, Davide Bortoletto e Giovanni Zavarise) ed Erio.

X Factor 2021: I Bengala Fire in un'immagine del talent show Sky

Quest'ultimo viene considerato tra i favoriti dell'edizione, ma Manuel avverte: "Ho avuto diverse volte concorrenti che dovevano vincere e non hanno mai vinto". Non è però importante, perché conta "coltivare un proprio pubblico e farlo crescere pian piano, piuttosto che fare un boom enorme e poi sparire." Ed X Factor è il posto in cui un artista come Erio può farlo, "il posto giusto in cui mi interessava essere ora", dopo una carriera che aveva già avuto degli spazi, pur non decollando realmente.

X Factor 2021: Erio in un'immagine del talent show Sky

La squadra di Mika

X Factor 2021: Nika Paris in un'immagine del talent show Sky

È invece il pop il cuore della squadra di Mika, che vuole presentare il genere "influenzato da altri generi musicali e senza confini geografici". Coerente in tal senso la scelta di Nika Paris, sedicenne proveniente dalla Bulgaria, così come di Fellow (al secolo Federico Castello) e Westfalia (la band formata da David Paulis, Jacopo Moschetto, Vincenzo Destradis ed Enrico Truzzi). Con loro Mika vuole comunicare che il "pop è libertà", internazionale con Nika, emotivo e viscerale con Fellow, eclettico con la band emiliana. Proprio per i Westfalia ha un messaggio importante il loro giudice: "devono rimuovere la pressione di mostrarsi musicisti perfetti", abbracciare l'emozione più che la tecnica.

X Factor 2021: il frontman dei Westfalia in un'immagine del talent show Sky

Anche in questo caso si sta lavorando sodo per arrivare pronti ai live e "in pochissimo tempo abbiamo fatto dei passi in avanti per maturare dal punto di vista artistico e professionale" ha detto il leader dei Westfalia, "La macchina di X Factor ci ha dato tantissimo e ne usciremo molto migliorati." D'altra parte sono tutti concordi che Mika è uno che dà molto dal punto di vista umano e professionale ed è Fellow a spiegare come riesca "a passarti tutta la sua esperienza anche in un quarto d'ora di lavoro" mentre Nika è contenta che il suo giudice dica "esattamente cosa pensa".

X Factor 2021: Fellow in un'immagine del talent show Sky

Pronti a partire

Pronti a partire, quindi, con X Factor 2021, con un palco da 600mpq e la direzione artistica di Laccio & Shake, confermata dopo lo scorso anno, ma anche con un "ritorno alla musica suonata" che rende felice Manuel Agnelli. Proprio lui, che si considera "il rompicoglioni della trasmissione", ma anche quello che ha fatto contribuito a far sì che X Factor potesse rappresentare una rivoluzione negli ultimi anni.