X Factor 2021: ecco i quattro finalisti

La semifinale è forse il momento più difficile di ogni edizione di X Factor e non ha fatto differenza la semifinale di X Factor 2021, che ha visto l'uscita di scena di un ultimo concorrente e decretato i quattro finalisti che la settimana prossima si scontreranno per aggiudicarsi il titolo di vincitore del talent Sky: Baltimora, Bengala Fire, Fellow e gIANMARIA, quindi uno per ogni giudice.

Diabolik: La copertina de La profondità degli abissi, brano di Manuel Agnelli

Salutiamo quindi Erio del roster di Manuel Agnelli a un passo dall'ultima puntata, lasciando ogni giudice con un solo concorrente da preparare per la settimana finale dello show che è andato in onda su Sky e in streaming su NOW ogni giovedì sera dallo scorso settembre, prima con le selezioni e poi con le sette serate live. Non ci sono stati ospiti internazionali, dopo aver avuto Ed Sheeran la scorsa settimana, ma non è mancata un'esibizione di grande valore, affidata a Manuel Agnelli che ha presentato, insieme ai Little Pieces of Marmalade, suoi concorrenti dello scorso anno, La profondità degli abissi, il brano da lui composto e disponibile da oggi sulle piattaforme, contenuto nella colonna sonora di Diabolik, il film dei Manetti Bros. in uscita il 16 dicembre.

X Factor 2021, semifinale: Baltimora sul palco dello show

Quanto alla gara, anche questa settimana sono state due le manche, con la prima che ha visto impegnati i talenti in gara nel momento, sempre attesissimo ed emozionante, dei duetti. Ad aprire le danze è stato Erio insieme a La Rappresentante di Lista per cantare Amare, il brano dello scorso Festival di Sanremo, già disco di platino e per mesi in testa alle classifiche. A seguire Fellow ha coronato un suo sogno esibendosi insieme a Benjamin Clementine, artista di cui aveva già portato brani sul palco di X Factor, per tante I Won'T Complain. Un duetto importante anche per gIANMARIA, che è stato affiancato da Samuele Bersani per la sua storica Spaccacuore, mentre Baltimora ha interpretato Resistanza insieme a Fulminacci, reduce da Sanremo con Santa Marinella. Chiusura con il debutto in lingua italiana per i Bengala Fire che hanno cantato Del tempo che passa la felicità con Motta.

X Factor 2021, semifinale: i Bengala Fire sul palco dello show

Classica manche di cover per il secondo blocco, al termine della quale si sono sommati i voti di entrambe le esibizioni per stilare una classifica che ha portato al ballottaggio i due meno votati, ovvero Erio e Baltimora. Ad aprirla è stato Baltimora alle prese con una prova complicatissima, perché gli è stata affidata da Hell Raton Altrove di Morgan, intensa e complessa. A lui è seguita la solita carica di energia dei Bengala Fire che hanno portato un medley di Sunny Afternoon dei The Kinks e Chelsea Dagger dei The Fratellis, mentre un'altra prova impossibile, ulteriormente ostacolata da problemi tecnici che l'hanno costretto a ripartire dall'inizio, è quella toccata a gIANMARIA con Alexander Platz, il brano scritto da Franco Battiato e portato al successo da Milva. Dopo di lui Fellow ha presentato una energica versione di Dog Days Are Over di Florence + The Machine, secondo estratto dal loro album di debutto, Lungs, e chiusura di grande atmosfera grazie a Erio con Street Spirit (Fade Out) dei Radiohead. Appuntamento quindi alla prossima settimana per la finale di questa edizione di X Factor, la prima condotta da Ludovico Tersigni dopo l'addio di Alessandro Cattelan, che si terrà al Forum di Assago e avrà come super ospiti i Coldplay e i Maneskin.