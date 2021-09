X Factor 2021: le audizioni continuano nella seconda puntata, stasera su Sky Uno e NOW

X Factor 2021 torna stasera su Sky Uno, alle 21:15, e in streaming su NOW con la seconda puntata delle audizioni: ecco le anticipazioni.

Le audizioni di X Factor 2021 tornano stasera su Sky Uno alle 21:15 - e in streaming su NOW - con la seconda puntata che vedrà ancora una volta i quattro giudici alle prese con i nuovi talenti da scoprire.

La scorsa settimana lo show di Sky prodotto da Fremantle ha debuttato alla grande, con oltre 1 milione di spettatori, ma soprattutto con tante novità, a cominciare dal conduttore, Ludovico Tersigni, e dall'abolizione della suddivisione in categorie tradizionali (Gruppi, Over, Under Uomini e Under Donne). Anche questa settimana tanti i concorrenti che si presentano, sempre più portando un loro brano inedito, con l'obiettivo di strappare almeno tre sì ai 4 giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.

X Factor 2021, Audition: il meglio e il peggio della prima puntata

Nel segno del claim Come as you are, ai giudici il compito di riconoscere e trovare il talento tra le molteplici personalità e proposte artistiche. Ad accomunarle, l'amore per l'arte e per la scrittura attraverso cui esprimersi, ognuno con il proprio tratto distintivo, ognuno con le proprie peculiarità, ma tutti desiderosi di condividere il proprio mondo artistico.

La seconda puntata di X Factor 2021 andrà in onda oggi, giovedì 23 settembre, alle 21:15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW.

L'appuntamento in chiaro su TV8 è per mercoledì 29 settembre.