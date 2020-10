X Factor 2020: stasera su Sky Uno la terza puntata, l'ultima delle Audition

Stasera su Sky Uno - e in streaming su NOW TV - arriva la terza puntata di X Factor 2020, l'ultima dedicata alla fase delle Audition. Per le prime due settimane la risposta del pubblico è stata al di sopra delle aspettative, merito, in buona parte, di una giuria che sembra davvero già molto affiatata.

Anche questa settimana, nell'ultimo appuntamento con le audition, saranno tanti i ragazzi che si presenteranno, molto spesso portando un loro brano originale, con l'obiettivo di strappare almeno tre sì ai 4 giudici Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli: solo così, potranno accedere alla fase successiva di selezioni.

È Alessandro Cattelan, ancora una volta dalla sua postazione nel backstage, ad aprire la puntata e ad accompagnare virtualmente gli spettatori in un tour della nuova location di Cinecittà, lo storico Teatro 5, trasformato quest'anno in headquarter di #XF2020. Ai giudici il compito di valutarli con l'obiettivo di riconoscere il talento tra personalità diversissime per età, background familiare e aspirazioni personali.

Il calendario di X Factor 2020