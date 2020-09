X Factor 2020 al via stasera su Sky Uno con la prima puntata delle audition

Stasera su Sky Uno - e in streaming su NOW TV - alle 21:15 parte X Factor 2020, lo show di Sky prodotto da Fremantle. Un'edizione - realizzata in tutte le sue fasi nel pieno rispetto delle norme previste per l'emergenza sanitaria di questi mesi - totalmente diversa dalle precedenti, alla ricerca del talento del 2020, che non è più solo voce, ma anche scrittura, composizione, produzione musicale.

I candidati sono stati circa 40.000, ma solo i migliori sono arrivati davanti al tavolo dei giudici - tutto nuovo, a forma di X. Con la prima puntata di oggi, giovedì 17 settembre, si ripartirà naturalmente dalla fase delle Audition. In uno studio completamente rinnovato, in un contesto inedito, con riprese anche in esterno, nei luoghi simbolici di Roma, i 4 giudici ascolteranno i giovani artisti in esibizioni che diventano delle vere "one-to-one", quasi degli incontri privati che hanno al centro la musica nella sua essenza.

La giuria di #XF2020 è formata da quattro forti personalità, artisti molto diversi per gusti e cultura musicale. Due new entry e due ritorni in famiglia. Le novità sono Emma Marrone, una delle voci più amate del panorama musicale italiano, artista versatile ed eclettica, milioni di follower sui social e 400 milioni di visualizzazioni sul canale ufficiale Youtube, 7 dischi di inediti e 10 anni di carriera appena compiuti, super-ospite quest'anno della prima serata al 70° Festival di Sanremo dopo aver vinto la kermesse nel 2012; ed Hell Raton, punto di riferimento discografico per la scena rap italiana grazie a Machete, agli anni passati dietro le quinte dell'etichetta Machete Empire Records, fondata nel 2013, di cui è CEO e direttore creativo, e alla produzione artistica degli artisti Me Next, agenzia di management, promotore anche di vari progetti benefici.

Si affiancheranno a loro i due veterani del programma sempre amatissimi dal pubblico: Manuel Agnelli, apprezzato per la sua visione musicale unica e innovativa, leader degli Afterhours con cui l'anno scorso ha festeggiato i trent'anni di carriera con un concerto al Forum di Assago, tutto esaurito; e Mika, giudice molto amato e mai dimenticato dal pubblico, reduce da uno straordinario one man show portato in ben dodici arene italiane con 70 mila biglietti venduti nel contesto di un lunghissimo tour mondiale.

A loro il compito di valutare la grande varietà di voci e storie che arriveranno alle Audition calcando il palco con l'obiettivo di proseguire il loro percorso e mostrare la propria visione della musica; dopodiché, come sempre, ognuno dei 4 diventerà mentore di una categoria.

Alla guida di X Factor 2020 Alessandro Cattelan, anche quest'anno creative producer del talent e che, come da tradizione, sarà nel backstage a dare il benvenuto agli aspiranti concorrenti e soprattutto ad accoglierli dopo la performance.

Tra le novità di quest'anno il restyling della sigla affidato a Dardust, pianista, produttore musicale e autore di successo. "Non è stato semplice riattualizzare un tema iconico e fermo nel tempo come quello di X Factor - ha dichiarato Dardust -. L'unica maniera è stata quella di portarlo nel mio mondo di sinth, arpeggiatori e percussioni senza snaturarlo. Ho cercato di renderlo più contemporaneo accentuando il carattere epico dell'originale".

L'appuntamento dunque per il fischio di inizio è per stasera, giovedì 17 settembre alle 21.15, su Sky Uno e NOW TV: 3 puntate di Audizioni, 2 di Bootcamp e una per la Last Call apriranno un'edizione diversa e al tempo stesso unica, in attesa dei Live in partenza dal 29 ottobre.