X Factor 2020, semifinale: MyDrama eliminata

X Factor 2020: MyDrama sul palco

Il traguardo è vicino. Manca una sola settimana alla finale di X Factor 2020 e la semifinale ha decretato il gruppo di quattro artisti che si contenderanno il titolo di questa edizione particolare del talent di Sky. Con l'eliminazione di MyDrama, infatti, restano in gara soltanto i Little Pieces of Marmalade, N.A.I.P., Casadilego e Blind, uno per ogni squadra. La giovane artista della squadra di Hell Raton è uscita dopo uno scontro finale che l'ha vista sfidarsi a colpi di cavalli di battaglia con Blind, in una penultima puntata che è stata contrassegnata da ospiti del calibro dei Pinguini Tattici Nucleari, che hanno presentato il loro nuovo EP AHIA! in uscita il 4 dicembre.

X Factor 2020, semifinale: un momento dell'esibizione di Blind

X Factor 2020, semifinale: Casadilego con Lazza

Due le manche anche questa settimana, con due esibizioni a testa per tutti i concorrenti. La prima sezione di gara è stata sicuramente la più emozionante per i giovani talenti, perché li ha visti esibirsi fianco a fianco con un artista affermato. In questa manche chiamata featuring Apertura affidata a Blind che ha interpretato Baby insieme a Madame e grande atmosfera, a seguire, grazie a Casadilego e un'esibizione con due pianoforti insieme a Lazza su per dar vita a Catrame. Spazio poi all'energia dei Little Pieces of Marmalade che hanno cantato Muori Delay insieme ad Alberto Ferrari dei Verdena. MyDrama si è esibita invece con Izi su Chic e chiusura affidata all'anarchia e follia di N.A.I.P., che ha avuto l'onore di duettare con Elio per La canzone mononota.

X Factor 2020, semifinale: l'esibizione dei Little Pieces of Marmalade

Più personale la seconda manche, la My Song, in cui ogni concorrente ha potuto scegliere la canzone su cui esibirsi. La scelta di MyDrama è caduta su Spigoli di Carl Brave, Mara Sattei e Tha Supreme, mentre Blind ha portato il suo brano originale Come Habla sulla base di Good Time di Ghali. Atmosfere diverse e grande prova vocale per i Little Pieces of Marmalade con Gimme All Your Love degli Alabama Shakes, dopo i quali N.A.I.P. ha presentato una cover degli Afterhours al cospetto di Manuel Agnelli, Milano Circonvallazione Esterna. L'esibizione finale è toccata a Casadilego che è tornata alle origini. con Lego House di Ed Sheeran.

L'appuntamento è per la prossima settimana e una finale che decreterà il vincitore di X Factor 2020, dopo un'ultima settimana di Daily per seguire l'evoluzione della fase di preparazione a questa serata così importante per i quattro artisti rimasti in gara.