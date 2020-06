X Factor 2020, le prime dichiarazioni dei giurati

Nella puntata di ieri di EPCC LIVE, Alessandro Cattelan ha annunciato i quattro giudici di X Factor 2020, una quaterna quasi del tutto inedita, subito dopo il conduttore ha raccolto le prime dichiarazioni di Hell Raton, Mika Emma Marrone ed Manuel Agnelli. L'episodio, visto da 179mila spettatori, è stato trasmesso martedì in diretta alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV, ed è sempre disponibile on demand. EPCC LIVE ieri sui social, la puntata ha generato 279.600 interazioni posizionandosi come primo programma trasmesso nel prime time e secondo della giornata.

Subito dopo lo spettacolare annuncio ufficiale ad opera di Alessandro Cattelan, come si vede nel video, i giudici di X Factor 2020 si sono seduti sulle poltrone di EPCC LIVE per delle interviste, le prime nei panni di giudice del talent di Sky prodotto da Fremantle. Hell Raton ha annunciato di voler cercare talento e futuro: "perché la musica non deve avere paura delle novità, se non ci fossero stati i campionatori non ci sarebbe stato l'hip hop". Mika, video collegato, ha spiegato qual è stato il motivo che l'ha spinto a tornare "Il tuo messaggio vocale" e poi fa ascoltare il vocale di Alessandro che lo invita a rivestire i panni del giudice a X Factor 2020.

Ad Emma Marrone il conduttore chiede la reazione di Maria De Filippi. "L'ho detto prima a lei che a mia mamma - ha detto la cantante aggiungendo - Lei è contenta per me, è molto orgogliosa perché mi ha scoperta, ha visto tutto il mio percorso, lo ha vissuto, e quando le ho detto che avrei fatto il giudice ho visto l'orgoglio nei suoi occhi". Manuel Agnelli arriva in studio in una forma perfetta e racconta: "Ho ricominciato ad allenarmi seriamente, dopo aver sospeso per qualche anno mi sto allenando con la MMA , a casa mi alleno con mia figlia, tecnicamente molto dotata ma non ha cattiveria", conclude il frontman degli Afterhours. Le immagini concesse da Sky sono disponibili sul sito ufficiale.