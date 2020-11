X Factor 2020 Live, quarta puntata stasera su Sky Uno: ospiti Elodie e Carl Brave

Giro di boa per X Factor 2020 che stasera su Sky Uno e NOW, alle 21:15, arriva al quarto Live di questa stagione dello show di Sky, prodotto da Fremantle.

Situazione abbastanza bilanciata tra le squadre dei 4 giudici: Emma ha dovuto salutare uno dei tre membri della squadra degli Under Uomini, Santi, eliminato la scorsa settimana, Mika e Manuel Agnelli gareggiano con due concorrenti ciascuno rispettivamente tra gli Over e i Gruppi, mentre soltanto Hell Raton porta intatta al quarto Live le sue Under Donne.

La gara, nel nuovo appuntamento, si fa sempre più spietata e prevede ben due eliminazioni: dopo la prima manche, infatti, il meno votato tra i 9 artisti in gara sarà automaticamente eliminato e dovrà subito lasciare la Sky Wifi Arena. Nessuno potrà però sentirsi al sicuro: gli otto interpreti rimasti si sfideranno nuovamente in una manche interamente dedicata alle cover, il televoto manderà due di loro al ballottaggio e a quel punto toccherà ai giudici decidere chi eliminare.

La prima manche, all'insegna delle composizioni originali, vedrà nella categoria Gruppi i Little Pieces of Marmelade interpretare One Cup of Happiness e i Melancholia proporre Leon. Per gli Over, N.A.I.P. torna con il suo Attenti al Loop e Vergo con Bomba. Gli Under Uomini vedranno Blind eseguire Cuore Nero e Blue Phelix la sua South Dakota. Le Under Donne, infine, schiereranno Casadilego con Vittoria, cmqmartina con Sparami e MYDRAMA con Vieni con me. La seconda manche mette in gioco le assegnazioni dei giudici: Mika sceglie Amandoti dei CCCP per N.A.I.P., per Vergo invece un mashup di Oro di Mango, Pienso en tu mirá e Malamente di Rosalía. Manuel Agnelli assegna Bullet With Butterfly Wings dei The Smashing Pumpkins ai Little Pieces of Marmelade e Sweet Dreams (Are made of this) degli Eurythmics ai Melancholia. Emma opta per Bambino per Blind, un brano con strofe e ritornello scritte da lui stesso sulla base di Per me è importante dei Tiromancino, mentre a Blue Phelix assegna Falling di Harry Styles. Infine, Hell Raton affida a Casadilego Rapide di Mahmood, a cmqmartina Albero di Calcutta e a MYDRAMA Notti di Sfera Ebbasta.

Ospiti sul palco del quarto Live di X Factor 2020 saranno Elodie che si esibirà in una performance unica, canterà un medley di suoi successi e con Carl Brave, special guest del set, interpreteranno "Parli Parli" duetto contenuto in "Coraggio", secondo album d'inediti dell'artista e produttore romano, che ha debuttato ai vertici della classifica e ha conquistato subito pubblico e critica. L'ultimo progetto discografico di Elodie, "This is Elodie", certificato disco d'oro, è l'album di un'artista donna più venduto nel 2020; tra le tracce presenti al suo interno ci sono le hit multiplatino "Nero Bali", "Pensare Male", "Margarita", "Andromeda" e "Guaranà". Carl Brave in appena due anni, ha già conquistato 12 Dischi di Platino, superato i 2.7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e il suo canale YouTube ha totalizzato oltre 100 milioni di visualizzazioni. E inoltre, tornerà in famiglia Leo Gassmann: a due anni dalla sua partecipazione a X Factor e dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2020 nella categoria "Nuove Proposte", porta sul palco dello show di Sky - che ha segnato il suo debutto nel mondo musicale - il brano Mr. Fonda, terzo estratto dal suo primo album in studio "Strike" che ha raggiunto gli oltre 10 milioni di stream, di cui uscirà il singolo ed un nuovo video domani.