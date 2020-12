X Factor 2020: il meglio e il peggio della finale

La finale di X Factor 2020, alla luce dell'epilogo, non ha riservato poi molte sorprese, almeno non dal punto di vista della gara. E non perchè la vittoria di Casadilego non sia meritata (meno quella del suo coach Hell Raton) ma perchè, per chi ricorda quali furono le reazioni dei giudici alla prima apparizione della diciassettenne Elisa Coclite su quel palco, tutto sommato non c'erano mai stati troppi dubbi.

Il meglio

E forse il trionfo di Casadilego è stato ancora meno spettacolare perchè in fondo il nostro "momento sorpresa" l'avevamo avuto poco prima, con l'annuncio dell'addio di Alessandro Cattelan a X Factor. Dopo 10 anni passati al fianco dei vari coach, sempre un po' come quinto membro della giuria, il conduttore saluta il talent cha ha contribuito a rendere il più importante, in Italia, per giovani musicisti.

Il look e il tono sono quelli delle grandi occasioni, e forse quel ritmo da "Capodanno in TV" con cui Cattelan ha scandito dall'inizio la serata avrebbero dovuto suggerire già qualcosa. Non sbaglia un colpo durante la sua ultima puntata di X Factor, forse pecca di vanità nell'annunciare l'addio poco prima di aprire la busta del vincitore ma, dopo 10 anni, si può essere d'accordo nel concedere a lui il vero momento speciale di questa finale 2020.

A proposito di vanità: menzione speciale va a Manuel Agnelli che quando canta mezzo nudo sulle note di Veleno ci piace tanto quanto, vestito di tutto punto, presenta i suoi concorrenti con aneddoti da antologia.

Il peggio

In una finale che è andata via senza particolari intoppi fino al momento della proclamazione non c'è in effetti un momento peggiore. Certo, avremmo fatto sinceramente a meno dei Negramaro sul palco come super ospiti: mentre in TV scorre il medley dei loro successi è impossibile non pensare a quanto alcuni pezzi siano invecchiati male, a quanto la performance offerta a X Factor sia poco accattivante (forse complice anche l'assenza prolungata dalla musica suonata dal vivo per ovvie ragioni), a quanto siano sembrati inutilmente esagerati i complimenti di Sangiorgi a Madame... Il classico momento televisivo, insomma, in cui chi è a casa decide se mettere prima il pigiama o finire la tisana per i sogni d'oro.