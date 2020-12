X Factor 2020, la finale stasera su Sky Uno: ospiti i Negramaro

X Factor 2020 torna stasera su Sky Uno e NOW, alle 21:15, con la finale di questa stagione dello show di Sky, prodotto da Fremantle.

Era la fine di ottobre quando i dodici migliori artisti di questa stagione hanno provato l'emozione di calcare per la prima volta il palco del talent.

Ora, dopo settimane di prove e performance live, solo 4 di loro sono riusciti ad accedere alla finalissima in programma stasea su Sky, in simulcast su TV8 e NOW TV. Sono Blind, Casadilego, Little Pieces of Marmelade e N.A.I.P. i finalisti dello show di Sky prodotto da Fremantle.

Alessandro Cattelan accompagnerà il pubblico nel round finale e proclamerà il vincitore di questo #XF2020. Una finale equilibrata, che vede Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika gareggiare con un concorrente ciascuno.

La serata è divisa nelle tre classiche manche: la prima con i duetti, la seconda con i Best Of e l'ultima, la finale, dedicata ai cavalli di battaglia. Al termine di ciascuna manche il concorrente meno votato dovrà abbandonare la gara. I due artisti ancora in lizza si sfideranno - nella terza e decisiva manche - per la conquista del titolo di X Factor 2020. Quest'anno per la prima volta la manche "duetti" vedrà ciascun artista esibirsi con il proprio giudice. E così Blind ed Emma presenteranno La Fine, una cover di Tiziano Ferro/Nesli; Casadilego e Hell Raton canteranno Stan, la cover di Eminem featuring Dido; i Little Pieces of Marmelade si esibiranno insieme a Manuel Agnelli sulle note di Veleno degli Afterhours; N.A.I.P. e Mika proporranno Lollipop, celebre successo del giudice anglo-libanese.

La manche con i Best Of vedrà Blind portare 3 dei suoi brani originali: Bambino sulla cover di Per me è importante dei Tiromancino, Cicatrici e Affari Tuoi. Casadilego canterà Kitchen Sink dei Twenty One Pilots, xanny di Billie Eilish e A case of you di Joni Mitchell. I Little Pieces of Marmelade proporranno I Am the Walrus dei Beatles, Bullet With Butterfly Wings dei The Smashing Pumpkins e Gimme All Your Love degli Alabama Shakes. N.A.I.P. salirà invece sul palco con due delle sue composizioni originali, Attenti al Loop e Partecipo, e con Amandoti dei CCCP.

Per la manche finale i due artisti rimasti in gara proporranno il loro cavallo di battaglia nonché brano originale: One cup of Happiness è quello dei Little Pieces of Marmelade, Oh Oh Oh quello di N.A.I.P., Cuore Nero il pezzo forte di Blind e Vittoria quello di Casadilego.

Super ospiti della finale i Negramaro. Il gruppo pugliese è tornato con Contatto, decimo album della loro carriera costellata da Dischi di Diamante e Dischi Multiplatino. La title-track, primo singolo estratto dall'album omonimo, è già una hit ed è stata per 5 settimane consecutive al numero 1 dell'airplay radiofonico. I negramaro sono la band italiana dei record: primo gruppo italiano ad aver suonato allo Stadio San Siro e all'Arena di Verona e ad aver collaborato con grandi artisti internazionali come OneRepublic e Dolores O'Riordan. Torna ospite di #XF2020 l'artista veneta Madame. Tre dischi d'oro e un platino e solo diciotto anni per Madame. E' la voce libera, sfrontata e giovane della musica italiana, che usa un linguaggio inedito tra poesia e rap, gioca con la pronuncia e gli accenti delle parole, le assonanze e le metafore. E' diventata un elemento di rottura innovativo nella scena urban, grazie all'originalità del suo stile. Ha collaborato con grandi artisti della scena, tra cui Ghali insieme a DRD e Marracash, di cui è stata "L'anima". Sul palco di X Factor si esibirà insieme ai negramaro.