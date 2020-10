X Factor 2020: chi sono i 12 concorrenti dei Live

X Factor 2020 scalda i motori in vista dei Live, la fase più attesa dai 12 concorrenti selezionati ma anche quella più carica di ansie, per gli artisti in gara quanto per i giudici: quella che si apre stasera è una via senza ritorno, che punta dritta verso la finale.

Saranno 7 puntate, 7 serate di cover inattese, di scenografie originali, di creazioni inedite, di grande musica live per scegliere il vincitore dell'edizione 2020 di X Factor.

Un percorso nel quale ogni giudice sarà come di consueto affiancato da un producer: insieme ogni settimana sceglieranno e assegneranno i brani ai ragazzi in gara, prepareranno con loro le performance in sala prove e le affineranno per arrivare all'amato/odiato Live del giovedì sera. Scopriamo qualcosa in più sui 12 concorrenti e sulle 4 squadre.

Under Uomini

Blind

Franco Rujan in arte Blind, 20 anni di Perugia. È un trapper con una faccia da duro ma un cuore tenero. Molto legato a Ponte San Giovanni, il quartiere popolare dove è cresciuto, e ai suoi amici, che hanno fatto una colletta per aiutarlo con il primo videoclip, ha scelto il nome Blind perché, per arrivare dove vuole, non vuole guardare in faccia nessuno.

Blue Phelix

Francesco Franco in arte Blue Phelix, 22 anni di Livorno (ma vive a Londra, città che ritiene molto più adatta al suo stile e alle sue scelte di vita). Ha un'immagine gender fluid che racconta molto bene su TikTok. Negli inediti si racconta con sonorità pop. Suona il pianoforte e la chitarra. Ha conquistato da subito i giudici, soprattutto Emma che ha apprezzato il suo coraggio. Scelto non solo per la voce ma anche per il suo modo di performare e di stare sul palco, alle Last Call Emma si è detta priva di dubbi sul suo grande talento.

Santi

Filippo Santi in arte Santi, 18 anni di Casalecchio di Reno (BO). Giovane ragazzo acqua e sapone tirato su a pane e musica, è figlio del nuovo cantautorato indie pop. Molto legato alla sua famiglia, suona chitarra, sassofono, pianoforte, batteria e basso. Alle Audition ha convinto quasi tutti: Mika gli ha detto no. Emma ha deciso di dargli una chance perchè lo ritiene un "talento grezzo" da aiutare ad esplodere dandogli i mezzi giusti.

Over

N.A.I.P.

Michelangelo Mercuri in arte N.A.I.P. (che significa Nessun Artista In Particolare), 29 anni di Lamezia Terme (CZ)(ma vive a Bologna). Scrive e compone in modo ricercato, meticoloso e ironico. Suona la chitarra, la batteria, il synth, il pianoforte, grazie alla sua loop station ha subito suscitato, fin dalle Audition, la curiosità e il favore di giudici e pubblico. Alle Last Call ha tentato un'operazione "sacrilega", una cover di Franco Battiato, che l'ha portato fino ai Live.

Vergo

Giuseppe Piscitello in arte Vergo, 29 anni di Palermo (ma vive e lavora a Milano). Di giorno è un portinaio, di notte fa il producer. Suona la chitarra e rappresenta la "quota reggaeton" di questo #XF2020. Ha un look carismatico e mosse curate e accattivanti. Alle Audition il suo inedito Bomba è entrato nella testa dei giudici e non ne è più uscito fino alla Last Call, quando Mika gli ha comunicato che sarebbe stato proprio lui uno dei suoi concorrenti ai Live.

Eda Marì

Edda Maria Sessa in arte Eda Marì, 25 anni di San Lucido (CS). Molto legata alla periferia calabrese, ha il guizzo che la spinge a cercare un mondo fuori dai suoi confini. É arrivata alla musica poco alla volta grazie alla passione per la danza trasmessale dalla mamma, con cui gestisce la scuola per piccoli ballerini in erba. Ai giudici piace il suo modo di scrivere testi, semplice e diretto, ma durante la Last Call Francesco Vezzoli esprime qualche dubbio sulla sua bravura nell'esprimersi attraverso le parole. Tuttavia Mika sembra non avere troppi dubbi rispetto al suo talento.

Under Donne

Casadilego

Elisa Coclite in arte Casadilego, 17 anni di Bellante (TE). Studia pianoforte classico e suona anche la chitarra. Ha scelto come nome d'arte il titolo di una canzone del suo idolo, Ed Sheeran. La ricorderemo come la ragazza dai capelli blu che ha fatto piangere Manuel Agnelli, e la magia le è riuscita ancora (anche se non con il giudice più severo) alla Last Call, dove Hell Raton non ha potuto far altro che portarla in squadra in vista dei Live.

Mydrama

Alessandra Martinelli in arte Mydrama, 22 anni di Monte Cremasco (CR). Ha un'immagine e un carattere molto forti. Il suo nome fa riferimento ad alcuni "drammi" sentimentali che ha vissuto in passato e che entrano spesso nelle sue creazioni. Ad X Factor ha fatto emozionare per ben due volte Hell Raton, il suo giudice, che, in fase di Last Call non ha potuto che portare ai Live la sua voce "piena di cicatrici".

CmqMartina

Martina Sironi in arte CmqMartina, 21 anni di Monza. I suoi pezzi sono delle vere e proprie hit. Suona la chitarra e a X Factor 2020 ha esordito con un brano sulla madre, che manifesta dei dubbi sul suo percorso musicale. Sempre alla mamma ha dedicato un tatuaggio sulla gamba. E proprio grazie al suo inedito a lei dedicato alle Audition ha conquistato 4 sì. La sua cover di Jovanotti alle Last Call le ha dato la promozione per i Live e ha dimostrato il suo essere uno dei progetti più interessanti anche oltre il talent di SKY.

Gruppi

Melancholia

I Melancholia sono Benedetta, voce, di 22 anni; Fabio, alle tastiere, di 24 anni; Filippo, alla chitarra, di 23 anni. Band umbra di Foligno(PG), dalla forte identità musicale, sul palco sono un mix di energia ed espressività che non lascia indifferenti. Stupiscono tutti alle Audition con un inedito e una cover. Per Manuel Agnelli, il loro giudice, sono già uno dei progetti più esportabili anche all'estero. Dopo aver "divorato" la concorrenza ai Bootcmap e durante la Last Call, sono tra i più attesi sul palco dei Live.

Little Pieces of Marmelade

I Little Pieces of Marmelade sono Daniele, insegnante di chitarra, di 25 anni e Francesco, sound engineer, di 24 anni. Entrambi vengono da Filottrano (AN). Sono un duo crossover: Daniele, il batterista, è anche la voce principale e suona il piano elettrico, Francesco suona chitarra e il sinth, oltre a rappresentare la seconda voce. La cover dei Beatles alla Last Call non ha convinto nessuno, ma i Live li avevano guadagnati con le esibizioni precedenti. Sono la quota "anomalia" di X Factor 2020 ma uno come Manuel Agnelli non poteva certo correre il rischio di farseli scappare.

Manitoba

I Manitoba sono Filippo, 29 anni, e Giorgia, 26 anni, antrambi di Borgo San Lorenzo (FI). Duo indie rock con sonorità elettroniche, sono gli opposti che si attraggono: Filippo, chitarra, basso e seconda voce, è preciso; Giorgia, voce e drum machine, è decisa e vivace. Hanno superato con relativa facilità solo le Audition, poi hanno sempre destato qualche perplessità nel loro giudice, Manuel Agnelli. Vista la concorrenza in pochi avrebbero scommesso sul loro futuro all'interno di X Factor 2020 ma, che sia per merito proprio o demerito altrui, alla fine li ritroveremo da stasera ai Live.