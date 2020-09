X Factor 2020: Blue Phelix e il suo messaggio emozionano Emma Marrone (VIDEO)

La prima puntata di X Factor 2020 ha visto uno dei suoi grandi protagonisti in Blue Phelix, nome d'arte di Francesco, cantautore d'origine livornese, che ha emozionato Emma Marrone più di tutti con un messaggio potentissimo, affidato non soltanto alla sua canzone, l'inedito South Dakota.

La conoscenza del pubblico con Francesco comincia prima ancora della sua esibizione, con la clip di presentazione che racconta un po' della sua storia particolare e di cosa è venuto a manifestare su quel palco.

Origini livornesi ma trasferito 3 anni fa a Londra, Blue Phelix ha un'urgenza che va oltre la bella perfomrance e l'intonazione. E si capisce immediatamente: "Per me i vestiti non hanno un'identità di genere, sono pezzi di tessuto. Quando io mi metto un vestito mi sento sicuro di me, mi sento libero, mi sento bello". Sì, nel suo lavoro c'è più della voglia di diventare famoso ed è una perfetta carta di presentazione per un'edizione di X Factor che promette grandi emozioni.

"Ho iniziato a fare video su TikTok qualche mese fa, facendo questi video faccio vedere che io esisto: magari non sono come la maggior parte delle persone ma sono qui" racconta Francesco. E il suo messaggio, insieme al suo inedito, South Dakota, vengono premiati dai 4 sì dei giudici e dalle belle parole che per lui spende un'emozionatissima Emma Marrone: "Io davanti a me vedo una bellissima persona con una bellissima storia da raccontare e con una battaglia che personalmente penso tu abbia già vinto, però potresti combattere le battaglie anche per gli altri perché in questo Paese c'è veramente bisogno di gente in prima linea che ci mette la faccia e che ha qualcosa da dire".

X Factor 2020 va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand e in streaming su NOW TV. Le immagini utilizzate sono state concesse da Sky.