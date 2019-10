X Factor 2019, live al via da stasera su Sky: le assegnazioni dei giudici

X Factor 2019 torna stasera su Sky con il primo live: ecco svelate le assegnazioni dei giudici! Le luci dell'X Factor Dome si accenderanno per la prima volta in assoluto con i Live, alle 21:15 in punto, rigorosamente su Sky Uno, Alessandro Cattelan darà il via allo show.

Sono giorni che i 12 concorrenti scelti dai giudici agli Home Visit di Berlino si stanno preparando incessantemente per il loro debutto sul palco e, soprattutto, per sopravvivere all'eliminazione che potrebbe spezzare già da subito il loro sogno di vincere questa edizione. E non sarà facile, visto che questa sera saranno ben 3 gli artisti che dovranno sfidarsi all'Ultimo Scontro.

Ansia ne abbiamo? Noi un botto!

Per fortuna che tra poco c'è il Daily per prepararci al primo Live di #XF13! pic.twitter.com/aDTL6lSf0V — X FACTOR (@XFactor_Italia) October 24, 2019

Sfera Ebbasta, Mara Maionchi, Malika Ayane e Samuel hanno assegnato dodici brani in grado di mettere in luce tutto il talento dei loro artisti. Unico obiettivo? Annientare gli avversari per fare un primo, piccolo ma fondamentale, passo verso l'attesa Finale del 12 dicembre 2019. Ad aiutarli ci penseranno le performance mozzafiato costruite da Simone Ferrari e il suo team creativo, pronti per lasciarvi tutti a bocca aperta.

Ecco le assegnazioni dei giudici per il primo Live Show:

Under Donne

Giordana Petralia - Jocelyn Flores (XXXtentacion)

Mariam Rouass - Juice (Lizzo)

Sofia Tornambene - L'ultimo bacio (Carmen Consoli)

Over

Eugenio Campagna - Arsenico (Aiello)

Marco Saltari - Sugarman (Sixto Rodriguez)

Nicola Cavallaro - This Is America (Childlish Gambino)

Under Uomini

Davide Rossi - How Long Has This Been Going on? (George Gershwin)

Enrico Di Lauro - Love Will Tear Us Apart (Joy Division)

Lorenzo Rinaldi - Don't Look Back in Anger (Oasis)

Gruppi