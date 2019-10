X-Factor 2019: gli Home Visit a Berlino stasera su Sky!

X-Factor 2019 torna stasera su Sky con gli Home Visit, ossia l'ultima tappa di selezione: a Berlino si danno appuntamento i 20 potenziali vincitori di X Factor 2019; tra loro, solo 12 potranno accedere alla fase Live del talent di Sky, prodotto da Fremantle.

Città del fermento musicale degli ultimi decenni, tutti i più grandi artisti della musica mondiale sono passati dalla capitale tedesca: da David Bowie, che qui scrisse Hero, agli U2, che composero Zoo Station. Ed è proprio a Berlino che Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta selezioneranno i 3 componenti della loro squadra, in quattro location diverse, sparse per la città. Assieme a loro, per la prima volta, Alessandro Cattelan, che aiuterà ciascun giudice a compiere l'ultima cruciale scelta.

Ogni aspirante concorrente ha scelto il brano con cui affrontare quest'ultima prova e con il quale si esibirà, oltre che davanti al proprio giudice, anche davanti ad un vero pubblico che assiste alle Home Visit per la prima volta. I primi a calcare il palco sono gli Under Uomini di Malika riuniti al Delphi, una delle roccaforti del cinema muto, oggi un posto al centro della cultura del paese. Accompagnati da una vera e propria band, da Axel Reinemer dei Jazzanova, Lorenzo Rinaldi, Enrico Di Lauro, Emanuele Crisanti (Nuela), Daniel Acerboni, Davide Rossi si giocano il tutto per tutto.

Le Under Donne sono state convocate da Sfera al Flux Club, un vero e proprio club underground. Qui, accompagnati dagli arrangiamenti del pianista, compositore e producer elettronico Dardust, Giordana Petralia, Miriam Rouass (Maryam), Silvia Cesana (Sissi), Sofia Tornambene (Kimono) e Beatrice Giliberti cercheranno di conquistare i 3 posti disponibili. I cinque Over scelti da Mara Maionchi suoneranno su uno dei ponti di Berlino accompagnati dai Bamboo, la band che suona con strumenti di riciclo. A sfidarsi per l'ingresso ai Live sono Tomas Tai, Marco Saltari, Gabriele Troisi, Eugenio Campagna e Nicola Cavallaro.

Infine Samuel per i suoi Gruppi ha scelto l' SO36, il locale storico che ha visto calcare le scene artisti del calibro di Bowei, Lou Reed e IggY Pop. Chi tra i Kyber, i K_Mono, i Sierra, i Booda e i Seawards riuscirà a convincerlo? A smorzare la tensione l'arrivo di un'ospite inatteso: la cantautrice LP, che ha appena pubblicato il nuovo singolo Shaken, il terzo tratto dall'ultimo album Heart to Mouth. L'artista statunitense improvviserà una piccola performance live dei suoi maggiori successi, che catturerà l'attenzione dei concorrenti. Composte le squadre la gara può iniziare, il prossimo appuntamento è il 24 ottobre dall'X Factor Dome per il primo Live.

Sanremo 2010, quarta serata: Malika Ayane

Il sesto e ultimo appuntamento con le selezioni di X Factor è quindi per stasera alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell'Unione Europea, e in streaming su NOW TV; il venerdì, in prima serata, in chiaro su TV8. Al via dal 18 ottobre X Factor Daily, il "diario di bordo" quotidiano che torna con un debutto in conduzione. A Luna Melis è affidato il racconto della preparazione dei concorrenti ai Live.

La giovanissima rapper sarda che ha conquistato il terzo posto a X Factor 2018 guiderà il pubblico dietro le quinte dello show, per mostrare la preparazione delle performance, il rapporto fra giudici e concorrenti e la grande macchina organizzativa del programma. Luna sosterrà i concorrenti lungo tutto il loro percorso nei Live di #XF13, un viaggio indimenticabile che lei conosce benissimo: vivrà con loro i momenti di svago nel Loft, li accompagnerà tra gli insegnamenti e i consigli di giudici e producer, li seguirà nelle prove all'X Factor Dome e rivedrà e commenterà con loro le esibizioni sul palco. Anche quest'anno RTL 102.5 è la radio di X Factor. Spotify è Official Streaming Music Partner. Vanity Fair è Stories Partner. Billboard Italia è Music Partner.