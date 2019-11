X Factor 2019: chi sono gli eliminati del sesto Live, ieri sera su Sky Uno

Il sesto Live di X Factor 2019 ha visto ben due eliminati, in una puntata in cui Mara Maionchi non ha certo risparmiato frecciatine ai due colleghi giudici Malika Ayane e Samuel.

Ospite dell'opening è stato Marco D'Amore che ha portato sul palco, insieme ad Alessandro Cattelan, un numero di slam poetry di Anis Mojgani - scelto dal direttore creativo Simone Ferrari e da Lulu Helbaek, Associate Creative Director di #XF13 - per un'apertura di puntata con una performance forte e poetica, uno straordinario racconto di diversità e compassione, che ci ricorda di essere umani e di non temere di essere fragili.

Marco D'Amore sarà prossimamente al cinema con l'attesissimo L'Immortale, film sulla vita di Ciro di Marzio prodotto da Cattleya con Vision Distribution, nelle sale dal 5 dicembre.

Poi la gara, però, è iniziata (se non avete ancora visto la puntata non proseguite nella lettura!) e si è portata via due concorrenti che hanno dovuto abbandonare per sempre il talent di Sky prodotto da Fremantle : Giordana Petralia e Nicola Cavallaro.

A inizio puntata, un ballottaggio ha messo una contro l'altro Giordana e Davide Rossi: la prima, a rischio eliminazione già dalla puntata della scorsa settimana, e il secondo, il cui inedito ha raccolto in settimana il minor numero di download e di ascolti in streaming. Tra i due, i giudici hanno decretato l'eliminazione della cantante della squadra di Sfera Ebbasta.

A seguire, dopo due manche - la prima, in cui i concorrenti si sono esibiti su brani prodotti da Dardust e accompagnati da un'orchestra di 40 elementi; e la seconda, in cui è stato proposto un megamedley degli inediti con i concorrenti a quel punto ancora in gara - nel ballottaggio a tre sono finiti ancora Davide, i Booda e Nicola, che ha avuto la peggio abbandonando quindi il talent di Sky Uno.