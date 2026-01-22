La WWE sbarca su Netflix Italia: il conto alla rovescia è iniziato

Ottime notizie per gli appassionati di wrestling in Italia: a partire dal prossimo 1° aprile la WWE approderà in diretta streaming su Netflix anche nel nostro Paese.
L'annuncio ufficiale è stato diffuso tramite un video di Paul "Triple H" Levesque, pubblicato sui canali social della piattaforma e su quelli di WWE Italia.
Grazie a questo accordo, gli abbonati potranno seguire in esclusiva su Netflix tutti i principali show settimanali - Raw, SmackDown e NXT - oltre ai Premium Live Event, compresa WrestleMania, con il commento in italiano de "Il Godzilla" Luca Franchini e "Il Bardo".
WWE su Netflix in attesa del Premium Live Event
A corredo dell'annuncio è stato inoltre pubblicato un breve video dell'attuale Undisputed WWE Champion Drew McIntyre, fresco di una clamorosa vittoria contro Cody Rhodes a Berlino.
L'arrivo della WWE su Netflix Italia rappresenta senza dubbio un gustoso antipasto in vista del tanto atteso Premium Live Event nel nostro Paese, che dovrebbe essere annunciato ufficialmente nelle prossime settimane.
Infine, la prossima edizione di WrestleMania, la 42esima si terrà sabato 18 e domenica 19 aprile in diretta dall'Allegiant Stadium di Las Vegas, stadio che ha ospitato anche l'ultima edizione.