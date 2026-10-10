WWE Money in the Bank 2026 su Netflix: card completa e orario italiano

Due Ladder Match con la valigetta in palio, Roman Reigns contro LA Knight e la sfida tra Oba Femi e Bronson Reed: ecco tutti i match e l'orario italiano dell'evento WWE in diretta su Netflix.

La WWE si prepara a regalare una notte ricca di colpi di scena con Money in the Bank, uno degli eventi più attesi dai fan del wrestling. L'appuntamento è fissato allo Smoothie King Center di New Orleans, con due spettacolari Ladder Match e sfide titolate che potrebbero cambiare gli equilibri della compagnia. In Italia, l'evento sarà disponibile in diretta esclusiva su Netflix, con il commento in italiano di Luca Franchini e Michele Posa.

WWE Money in the Bank 2026: quando va in onda su Netflix e le Card della serata

Money in the Bank è in programma sabato 10 ottobre e sarà trasmesso in diretta su Netflix dalla mezzanotte italiana. Gli abbonati potranno seguire lo show senza costi aggiuntivi rispetto al proprio piano, insieme agli altri principali appuntamenti WWE disponibili sulla piattaforma.

Il Premium Live Event rappresenta uno dei momenti più imprevedibili del calendario: la posta in gioco è altissima e ogni incontro può riservare sorprese capaci di influenzare le rivalità dei mesi successivi.

CM Punk è uno dei protagonisti del Men's Money in the Bank Ladder Match

Men's Money in the Bank Ladder Match: tutti i partecipanti

Sei Superstar si contenderanno la preziosa valigetta nel tradizionale incontro a scale maschile. A sfidarsi saranno Bron Breakker, Je'Von Evans, lo United States Champion Trick Williams, Penta, CM Punk e Kevin Owens, ultimo qualificato dopo la vittoria su Cody Rhodes e Johnny Gargano.

La valigetta garantisce al vincitore la possibilità di incassare un contratto per un match titolato nel momento e nel luogo che preferisce, entro i dodici mesi successivi. Una regola che rende il Money in the Bank particolarmente insidioso per i campioni, costretti a guardarsi le spalle anche quando sembrano al sicuro.

Women's Money in the Bank Ladder Match: chi si contenderà la valigetta

Grande attenzione anche per la sfida femminile, che vedrà protagoniste Sol Ruca, Lola Vice, Jacy Jayne, Roxanne Perez, Lash Legend e Tiffany Stratton.

Anche in questo caso, la vittoria potrebbe rappresentare una svolta decisiva nella carriera della Superstar che riuscirà a conquistare la valigetta. La presenza di atlete con caratteristiche e stili differenti promette un incontro combattuto, nel quale tempismo e capacità di sfruttare ogni occasione saranno determinanti.

Roman Reigns contro LA Knight: in palio il World Heavyweight Championship

Tra gli incontri più attesi figura la difesa del World Heavyweight Championship da parte di Roman Reigns, chiamato ad affrontare LA Knight.

La sfida mette in palio una delle cinture più importanti della WWE e potrebbe avere conseguenze significative sul futuro della divisione. Per Reigns sarà fondamentale riuscire a mantenere il controllo del match, mentre LA Knight avrà l'opportunità di conquistare una vittoria destinata a lasciare il segno.

Oba Femi sfida Bronson Reed dopo il ritorno a Raw

Spazio anche al confronto tra Oba Femi e Bronson Reed. La rivalità si è accesa dopo l'aggressione subita da Femi per mano di Bron Breakker, Reed, Austin Theory e Logan Paul. Il ritorno di Oba Femi a Raw, con la successiva reazione contro i suoi aggressori, ha portato all'accettazione della sfida lanciata da Reed. L'incontro aggiunge ulteriore interesse a una card già ricca di nomi importanti e scontri potenzialmente decisivi.

Netflix Italia, la casa della WWE tra show in diretta e grandi eventi

Oltre a Money in the Bank, Netflix Italia ospita in esclusiva gli appuntamenti WWE di Raw, SmackDown, NXT e i Premium Live Event, disponibili senza costi aggiuntivi rispetto all'abbonamento. La piattaforma propone inoltre una selezione di contenuti storici della WWE, con episodi di Raw, SmackDown e NXT, oltre a eventi che hanno segnato la storia del wrestling, tra cui WrestleMania, Royal Rumble e SummerSlam. A completare l'offerta ci sono programmi originali e documentari dedicati al mondo WWE.