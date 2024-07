WWE Money in the Bank 2024, i risultati del Premium Live Event

Tutti i risultati di Money in the Bank, il PLE della WWE tenutosi alla Scotiabank Arena di Toronto (Canada).

Un altro incubo per Drew McIntyre, fermato sempre a un passo dalla gloria da CM Punk. Lo scozzese, che all'inizio della serata aveva vinto il Money in the Bank Ladder Match con in palio la valigetta che garantisce un'opportunità titolata nei prossimi 12 mesi, decide di inserirsi nel match fra Damian Priest e Seth Rollins (valido per il World Heavyweight Championship), ma fallisce l'incasso per l'interferenza di Punk, suo rivale da mesi.

Momenti da ricordare in questa edizione di Money in the Bank, che ha fatto impazzire il pubblico della Scotiabank Arena di Toronto (Canada), per un Premium Live Event imperdibile e visibile sul WWE Network. Priest, che si è salvato per l'ennesima volta, per effetto della stipulazione non verrà più sfidato da Rollins in match titolati finché resterà campione.

John Cena annuncia il ritiro dalla WWE

Il 16 volte campione del mondo, John Cena, si è presentato sul ring annunciando che si ritirerà nel 2025. Ancora un anno di carriera per uno fra i più grandi di tutti i tempi, che ha scritto pagine indelebili nella storia della WWE.

Solo Sikoa si sta affermando come nuovo capo tribù. Vittoria preziosissima per la Bloodline, che batte Randy Orton, Kevin Owens e Cody Rhodes proprio grazie al Samoan Spike di Sikoa sul WWE Champion, schienato per la prima volta da WrestleMania XL. Sempre più nella stratosfera la carriera di Tiffany Stratton: nel Money in the Bank femminile, anche grazie al grande supporto del pubblico, è lei a trionfare. Nonostante la potenza clamorosa di Bron Breakker, Sami Zayn rimane Intercontinental Champion grazie all'Helluva Kick.

Qui sotto i risultati di tutti i match:

Men's Money in the Bank Ladder Match Vincitore: Drew McIntyre vs Andrade vs Carmelo Hayes vs Chad Gable vs Jey Uso vs LA Knight

Intercontinental Championship Vincitore: Sami Zayn vs Bron Breakker

World Heavyweight Championship - Triple Threat Match Vincitore: Damian Priest vs Seth Rollins vs Drew McIntyre

Women's Money in the Bank Ladder Match Vincitrice: Tiffany Stratton vs Chelsea Green vs Iyo SKY vs Lyra Valkyria vs Naomi vs Zoey Stark

Six-Man Tag Team Match Vincitori: The Bloodline (Solo Sikoa, Jacob Fatu & Tama Tonga) vs Cody Rhodes, Randy Orton & Kevin Owens