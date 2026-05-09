WWE Backlash stanotte su Netflix: Roman Reigns rischia tutto contro Jacob Fatu

In attesa di Clash in Italy, il primo Premium Live Event WWE della storia in Italia in programma domenica 31 maggio all'Inalpi Arena di Torino, l'attenzione degli appassionati è tutta puntata su WWE Backlash, in diretta dalla mezzanotte italiana di sabato 9 maggio, live in esclusiva su Netflix.

Dopo gli eventi di WrestleMania 42 dello scorso 18 e 19 aprile, il panorama WWE è stato completamente rivoluzionato. Roman Reigns, che nel main event ha sconfitto CM Punk con una doppia Spear, diventando il WWE World Heavyweight Champion, è pronto alla sua prima difesa titolata contro Jacob Fatu, in un match che promette spettacolo e intensità.

Grande attesa anche per la sfida tra Seth Rollins e Bron Breakker, con quest'ultimo deciso a chiudere definitivamente i conti con il Visionary. Una rivalità esplosiva che potrebbe segnare uno dei momenti più duri e spettacolari dell'intero Premium Live Event.

Jacob Fatu

Nel corso della serata spazio anche ad altri incontri molto attesi: Trick Williams affronterà Sami Zayn per il WWE United States Championship, mentre IYO SKY se la vedrà con Asuka in una sfida tutta da vivere. Completa la card il match tra Danhausen e un partner misterioso contro The Miz e Kit Wilson.

L'edizione 2026 di WWE Backlash si svolgerà alla Benchmark International Arena di Tampa, in Florida, e potrebbe rappresentare la fine di rivalità storiche e l'inizio di nuove storyline destinate a cambiare il futuro della compagnia.

Match annunciati per WWE Backlash

Roman Reigns vs Jacob Fatu - WWE World Heavyweight Championship

Trick Williams vs Sami Zayn - WWE United States Championship

Seth Rollins vs Bron Breakker

IYO SKY vs Asuka

Danhausen e partner misterioso vs The Miz e Kit Wilson

Seth Rollins

Tutta la WWE è ora live su Netflix

RAW, SmackDown, NXT e tutti i WWE Premium Live Event sono disponibili in diretta esclusiva su Netflix, senza costi aggiuntivi rispetto all'abbonamento. Il pubblico italiano può seguire gli show con il commento delle storiche voci italiane della WWE: Luca "Il Godzilla" Franchini e Michele "Il Bardo" Posa.

Netflix Italia è inoltre la casa esclusiva di una selezione della storica library WWE, con episodi iconici di RAW, SmackDown e NXT, oltre ai Premium Live Event che hanno fatto la storia del wrestling mondiale, tra cui WrestleMania, Royal Rumble, SummerSlam e molti altri.