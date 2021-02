Worth: Barack e Michelle Obama acquistano il film sull'11 settembre distribuito da Netflix

Barack e Michelle Obama, tramite la loro casa di produzione Higher Ground, hanno ottenuto i diritti di Worth, il film con star Michael Keaton che distribuiranno grazie alla collaborazione con Netflix.

La piattaforma di streaming proporrà ai propri utenti il proprio progetto negli Stati Uniti, Canada, America Latina, Australia, Regno Unito, Francia, Turchia e altre nazioni.

Worth è stato presentato al Sundance Film Festival 2020 ed è stato diretto da Sara Colangelo, venendo scelto da Barack e Michelle Obama per far parte dei progetti cinematografici e televisivi che sostengono grazie al loro accordo con Netflix.

Il lungometraggio è un adattamento dell'autobiografia What Is Life Worth?, scritta da Kenneth Feinberg. Al centro della storia c'è l'avvocato che ha lottato per far assegnare un rimborso economico alle vittime dell'attacco terroristico avvenuto l'11 settembrre e alle loro famiglie.

Feinberg ha ottenuto il compito di occuparsi della situazione, stabilendo come distribuire i soldi, alle prese con l'impossibile missione di calcolare il valore delle perdite, affrontando il cinismo, la burocrazia e una politica all'insegna della divisione.

Nel cast del lungometraggio ci sono Michael Keaton, Stanley Tucci, Amy Ryan, Tate Donovan, Talia Balsam, e Laura Benanti. La sceneggiatura è firmata da Max Borenstein (Godzilla).