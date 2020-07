World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji, il trailer dello show condotto da Bear Grylls

Bear Grylls sarà il conduttore di World's Toughest Race: Eco-Challenge Fiji, in arrivo il 14 agosto su Amazon Prime Video, ecco il trailer.

World's Toughest Race: Eco-Challenge Fiji è la nuova serie di Amazon Prime Video di cui è stato condiviso online il trailer.

L'avventuroso show è composto da dieci episodi condotti da Bear Grylls e prodotti da Mark Burnett.

La serie racconta la spedizione composta da 66 team provenienti da 30 nazioni diverse, impegnate in una corsa senza fine per 11 giorni, 24 ore al giorno, attraverso il terreno delle isole Fiji composto da montagne, giungla, fiumi e oceano.

Il debutto di World's Toughest Race: Eco-Challenge Fiji è previsto per il 14 agosto sulla piattaforma streaming di Amazon.

La descrizione dello show sottolinea che sullo schermo si darà spazio a persone caratterizzate da situazioni e provenienza molto diverse, arrivate da ogni angolo del mondo per superare degli incredibili ostacoli. Le sfide da affrontare sono legate al percorso da compiere e alle lotte personali, situazione amplificata dalle esigenze della spedizione. Gli spettatori di tutto il mondo assisteranno a come i limiti della sopportazione fisica e mentale verranno messi alla prova come mai prima.

Lisa Hennessy è showrunner e produttrice della serie e ha già lavorato alle otto stagioni precedenti dello show, in onda da ormai 25 anni.

Nel team dello show prodotto da MGM Television in collaborazione con Amazon Studios ci sono anche Beary Grylls, Mark Burnett, Eric Van Wagenen, Barry Poznick e Delbert Shoopman.