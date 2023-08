Russell Brand e il matrimonio lampo con Katy Perry: 'Era un periodo caotico e mi sentivo disconnesso'

Ci voleva Bear Grylls per rispolverare uno dei matrimoni più chiacchierati del jet set di qualche anno fa, quello tra Russell Brand e Katy Perry. È proprio l'attore inglese a rivangare quel periodo che nell'ultima puntata di Running Wild with Bear Grylls ha definito "un po' caotico".

Un'unione durata appena 14 mesi, dal 2010 al 2012 quando Brand annunciò il divorzio a Katy Perry con il famoso sms che scatenò la "furia" dei giornali di gossip, che si sbizzarrirono tra interviste, scatti rubati e dichiarazioni degli insider. Oggi, a 13 anni di distanza, l'attore sembra mettersi in discussione e riflettere sul suo matrimonio lampo, in quello che per lui è stato il momento culmine del successo.

"Alcuni aspetti di quel periodo sono stati fantastici perché è stato il momento in cui ero più in vista e lavoravo in America" ha detto a Bear Grylls, ma ha anche aggiunto che la sua relazione con la popstar, che in quegli anni era all'apice della fama, è avvenuta in un momento "un po' caotico e disconnesso". "La realtà è che non ho iniziato a guadagnarmi da vivere come si deve fino a circa 30 anni. I film che ho fatto negli Stati Uniti sono avvenuti tutti intorno a quell'età", ha ammesso Brand concludendo che "È stato incredibile vivere per un momento nell'occhio del ciclone della celebrità. Ma Katy è una persona fantastica!"

Oggi entrambi i protagonisti di questa favola finita male sono felicemente sposati: Katy Perry vive dal 2016 la sua storia d'amore con Orlando Bloom con cui ha avuto una bambina, Daisy, nel 2020, mentre Russell Brand dopo la rottura con la cantante ha sposato Laura Gallacher, blogger scozzese, nel 2017, ed è attualmente in attesa del suo terzo figlio.