World of Darkness: Eric Heisserer svilupperà i film e le serie ispirati al gioco di ruolo

World of Darkness, il popolare gioco di ruolo, sarà alla base di un nuovo franchise di film e serie tv e a occuparsi dello sviluppo del progetto sarà Eric Heisserer, già autore di Arrival e della recente serie Tenebre e ossa.

Nel team che si occuperà degli adattamenti ci sarà anche la sceneggiatrice e produttrice Christine Boyland e Hivemind, che produce The Witcher.

L'universo di World of Darkness ha debuttato nel 1991 con Vampire: The Masquerade e si è poi ampliato con Werewolf: The Apocalypse, Mage: The Ascension, Orpheus e Hunter: The Reckoning. La saga è composta da videogiochi, esperienze in realtà virtuali, giochi di carte e da tavolo, fumetti, romanzi e giochi di ruolo. Gli elementi principali delle storie sono di genere horror, fantascienza e fantasy e al centro della trama ci sono mostri alle prese con situazioni complesse dal punto di vista morale.

Boylan ha dichiarato: "L'universo della storia di World of Darkness è deliberatamente e senza rimorsi inclusivo e diverso. Ha sempre incluso personaggi, protagonisti e antagonisti tenendo conto dell'uguaglianza di genere, dando spazio a ogni razza e rappresentazione di ogni credo". La produttrice ha sottolineato: "I giochi e il fandom sono un posto dove le donne, le persone di colore e la comunità LGBTQI si sentono accolte e siamo davvero orgogliosi nel portare in vita questa storia".

Eric Heisserer ha aggiunto: "Queste storie hanno anticipato i tempi, proponendo tematiche e prospettive che altri giochi hanno ignorato. Questo progetto sembra il naturale passo successivo per il genere".