Woody Woodpecker Goes To Camp: Netflix condivide il trailer del film

Netflix ha condiviso online il trailer del film Woody Woodpecker Goes To Camp, in arrivo sugli schermi americani della piattaforma di streaming il 12 aprile.

Netflix ha condiviso il trailer della commedia per tutta la famiglia Woody Woodpecker Goes To Camp, regalando molte divertenti scene del progetto.

Il lungometraggio dedicato alle avventure di quello che in Italia viene chiamato Picchiarello debutterà in streaming sugli schermi americani il 12 aprile.

Una divertente avventura

Il film Woody Woodpecker Goes to Camp racconterà quello che accade a Picchiarello dopo che viene mandato via dalla foresta, trovando rifugio a Camp Woo Hoo, che pensa possa diventare per sempre la sua casa. La situazione prenderà però una svolta inaspettata quando un ispettore minaccia di chiudere il campeggio.

Nel video pubblicato online si vede così Picchiarello alle prese con le attività del campeggio, un nemico che cerca di sconfiggerlo ritrovandosi però più volte nei guai, e amici che devono gestire il caos che crea ovunque vada.

Unfrosted: Jerry Seinfeld nel trailer del film Netflix sulla nascita delle Pop Tarts

La regia del film è firmata da Jon Rosenbaum, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Cory Edwards, Jim Martin, e Stephen Mazur.

A dare voce al personaggio, che è apparso per la prima volta sugli schermi in un cortometraggio del 1940, è Eric Bauza nella versione originale del lungometraggio. Picchiarello ha poi ottenuto il ruolo da protagonista in vari corti animati e in una serie che ha debuttato nel 1957.