Woody Woodpecker Goes To Camp: Netflix svela la data di uscita del film su Picchiarello

Netflix ha annunciato quando arriverà in streaming il film Woody Woodpecker Goes To Camp e il debutto è previsto per aprile.

Netflix ha annunciato la data di uscita del film Woody Woodpecker Goes To Camp, progetto ispirato al popolare personaggio creato da Walter Lantz e Ben Hardaway.

Il lumgometraggio dedicato alle avventure di quello che in Italia viene chiamato Picchiarello debutterà in streaming il 12 aprile.

Un film sul divertente personaggio

Online sono inoltre apparse due nuove immagini del protagonista del film Woody Woodpecker Goes to Camp che racconterà quello che accade a Picchiarello dopo che viene mandato via dalla foresta, trovando rifugio a Camp Woo Hoo, che pensa possa diventare per sempre la sua casa. La situazione prenderà però una svolta inaspettata quando un ispettore minaccia di chiudere il campeggio.

Woody Woodpecker goes to camp: un'immagine del film

Woody Woodpecker goes to camp: un'immagine del film

La regia del film è firmata da Jon Rosenbaum, mentrela sceneggiatura è stata scritta da Cory Edwards, Jim Martin, e Stephen Mazur.

A dare voce al personaggio, che è apparso per la prima volta sugli schermi in un cortometraggio del 1940, è Eric Bauzaa nella versione originale del lungometraggio. Picchiarello ha poi ottenuto il ruolo da protagonista in vari corti animati e in una serie che ha debuttato nel 1957.