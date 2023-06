Woody Harrelson ha mangiato carne sul set di Cin Cin e Ted Danson ha vomitato con lui 'per solidarietà'

Ted Danson e George Wendt hanno vomitato con Woody Harrelson 'per solidarietà' dopo che l'attore ha mangiato per sbaglio della carne sul set di Cin Cin.

Sono cose che possono accadere, ma non tutti hanno dei colleghi solidali quanto quelli di Woody Harrelson: secondo quanto riferito dai diretti interessati, Ted Danson e George Wendt hanno vomitato con la superstar "per solidarietà" dopo che Harrelson ha mangiato per sbaglio della carne sul set di Cin Cin, celeberrima sit-com degli anni '80.

I membri del cast dello show si sono riuniti venerdì all'ATX TV Festival di Austin, ​​dove Wendt ha raccontato questo peculiare aneddoto: "Ricordo che un giorno ci fu un servizio di catering con cibo cinese e Woody, che era vegetariano all'epoca, dopo circa 20 minuti scoprì che stava mangiando della carne di maiale."

Woody Harrelson in una scena del film The Messenger

"Ha subito deciso di andare a vomitare e così gli ho detto: 'Per solidarietà, vomiterò anche io con te'. E Ted ha detto: 'Anch'io lo farò'", ha continuato Wendt. "C'erano solo tre cabine nel bagno degli uomini della Stage 25 e, a questo proposito, dirò soltanto quanto segue: l'ultima cosa che vuoi fare mentre vomiti è ridere".

"Woody non è qui, quindi possiamo prenderci gioco di lui", ha scherzato Danson. "Woody era vegetariano, il che significava che soffriva di un'orribile flatulenza. A volte veniva da me durante le prove e mi diceva: 'Ehi, ho bisogno del tuo consiglio. Ti rispetto moltissimo'. E mi guardava dritto negli occhi, aspettando che il suo peto arrivasse alle mie narici. Era come un assassino: voleva vedere i miei occhi uscire fuori dalle orbite".