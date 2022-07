Woody Harrelson protagonista del film Sailing, musical del creatore di Rock of Ages Chris D'Arienzo

Woody Harrelson potrebbe essere il protagonista di Sailing, un film di genere musical che verrà prodotto da Lionsgate e diretto da Chris D'Arienzo.

Il progetto vedrà coinvolto anche Jeremy Plager, che si occuperà della produzione e dello sviluppo tramite Megamix di Jonathan Levine e Gillian Bohrer.

Sailing dovrebbe avere al centro un gruppo di musicisti che alla fine degli anni '70 scoprono le sonorità e lo stile di vita dello yacht rock, il genere musicale soft rock che ha preso il sopravvento delle programmazioni radio durante quegli anni.

Chris D'Arienzo ritornerebbe quindi nel mondo dei musical dopo aver co-adattato il suo Rock of Ages, diventato un film diretto da Adam Shankman con star Tom Cruise, Catherine Zeta-Jones, Alec Baldwin, Bryan Cranston, e Russell Brand.

Woody Harrelson, che sta concludendo le trattative con lo studio, dovrebbe essere coinvolto anche nel team della produzione.

L'attore ha recentemente recitato in Venom: Let There Be Carnage e tra i suoi prossimi progetti ci sono The Man from Toronto e The White House Plumbers.