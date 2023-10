Woody Allen a Propaganda Live: l'intervista con Diego Bianchi stasera su La7

Nella nuova puntata di Propaganda Live, in onda stasera su La7 dalle 21:15, ci sarà anche Woody Allen, protagonista di un'intervista esclusiva con Diego Bianchi. Al fianco del conduttore, in studio, anche il cast fisso composto da Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Grande spazio come sempre anche alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana.

Coup de Chance: una foto del film

A settembre Woody Allen è stato in Italia, al Festival di Venezia, per presentare il nuovo film, Coup de chance, che arriverà nelle nostre sale a dicembre. Probabilmente in quell'occasione (ma scopriremo la verità soltanto stasera) Bianchi ha avuto l'opportunità di parlare di quello che è stato annunciato come l'ultimo film del regista americano (nonostante la smentita di lui), ma anche delle polemiche che l'hanno inevitabilmente accompagnato.

Ospiti e anticipazioni di venerdì 6 ottobre

In studio la scrittrice Viola Ardone presenterà il suo nuovo romanzo e commenterà alcune notizie di stretta attualità. Il reportage di questa settimana affronta invece il tema del lavoro e parte da Los Angeles, dove Diego Bianchi in un suo recente viaggio ha raccontato la lotta di sceneggiatori e attori a Hollywood: non è la battaglia di pochi privilegiati, ma di tutti i lavoratori ai tempi della gig economy e delle nuovissime tecnologie. Le telecamere di Propaganda Live hanno raggiunto il presidio davanti al MIMIT delle lavoratrici e dei lavoratori Marelli, in concomitanza con il tavolo ministeriale durante il quale è stato deciso di sospendere la procedura di chiusura dello stabilimento di Crevalcore in attesa dell'arrivo di nuovi investitori.

Torna live l'attore Vincenzo Pirrotta e non mancherà il nuovo contributo di Andrea Pennacchi. Ospite musicale una delle grandi dive del soul: la cantante americana Toni Green.