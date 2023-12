Wonka, Keegan-Michael Key rivela la reazione di Hugh Grant alla sua imitazione: 'Sembra stia avendo un ictus'

Nel cast di Wonka c'è anche Keegan-Michael Key e l'attore, mentre era ospite del talk show condotto da Jimmy Kimmel, ha rivelato la reazione di Hugh Grant alla sua imitazione.

La star britannica, come un po' prevedibile considerando il suo proverbiale sarcasmo tagliente, non sembra aver apprezzato particolarmente la prova del collega.

L'imitazione dell'attore

Keegan Michael Key ha raccontato che si sta impegnando per migliorare il suo accento britannico, sottolineando: "Stavamo facendo gli incontri con la stampa per Wonka, ho lavorato con Hugh Grant. Adoro nel film quando Hugh Grant dice: 'Ti voglio informare che sono di un'altezza perfettamente rispettabile per un Umpa Lumpa'. C'è qualcosa di veramente elegante nel modo in cui parla. E amo quando dice: 'Oh, oh, oh, sto iniziando a ballare ora, e dopo aver iniziato, non possiamo fermarci'. Avete visto quel momento nel trailer, è davvero fantastico..".

L'attore ha aggiunto: "Mi ha sentito mentre lo imitavo e credo che mi abbia detto che sembro lui mentre sta avendo un ictus".

La trama di Wonka

Wonka è scritto e diretto da Paul King, sceneggiatore e regista dei film di Paddington, prodotto da David Heyman (Harry Potter), e da Alexandra Derbyshire (Paddington) e Luke Kelly (Le Streghe).

Con Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista, questo spettacolo cinematografico irresistibilmente vivido ed originale farà conoscere al pubblico un giovane Willy Wonka pieno di idee e determinato a cambiare il mondo un boccone delizioso alla volta, dimostrando che le cose migliori della vita iniziano con un sogno, e che se si è abbastanza fortunati da incontrare Willy Wonka, tutto è possibile.

Nel cast ci sono anche Olivia Colman, Keegan-Michael Key, Sally Hawkins, Matt Lucas, Rowan Atkinson, Natasha Rothwell, Rufus Jones, e Simon Farnaby.