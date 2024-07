KJ Apa, star di Riverdale, è un motociclista nel trailer di One Fast Move

KJ Apa, dopo il successo ottenuto con la serie Riverdale, è il protagonista del film One Fast Move, in arrivo l'8 agosto su Prime Video, di cui è stato condiviso il trailer.

Nel video condiviso online si vede l'attore nel ruolo di un motociclista dalla vita molto complicata.

Cosa racconterà il thriller

Il cast è composto, oltre a KJ Apa, anche da Eric Dane (Euphoria, Bad Boys: Ride or Die), Edward James Olmos (Battlestar Galactica, Blade Runner), Maia Reficco (Do Revenge), e Austin North (Outer Banks, I Didn't Do It).

One Fast Move ha al centro il motociclista Wes Neal che viene espulso dall'esercito perché partecipa a delle gare illegali a bordo della sua moto. Quando il giovane si ritrova senza più un posto dove andare e vuole provare a diventare un pilota professionista, Neal rintraccia il padre, Dean Miller (Dane), un ex campione, chiedendogli di allenarlo. Wes ottiene inoltre un lavoro nel negozio del mentore di Dean, Abel (Olmos), e incontra una cameriera (Reficco) di cui si innamora. Il passato potrebbe però avere delle conseguenze sulla vita di Wes che deve capire cosa vuole per il proprio futuro e cosa è disposto a perdere pur di vincere sulla pista.

Kelly Blatz ha firmato la sceneggiatura e la regia del film.

La fine della serie

Riverdale, show tratto dalle storie raccontate tra le pagine di Archie Comics, è stato interpretato da KJ Apa nel ruolo di Archie Andrews, Lili Reinhart nel ruolo di Betty Cooper, Camila Mendes nel ruolo di Veronica Lodge, Cole Sprouse nel ruolo di Jughead Jones, Madelaine Petsch nel ruolo di Cheryl Blossom, Vanessa Morgan nel ruolo di Toni Topaz, Casey Cott nel ruolo di Kevin Keller, Charles Melton nel ruolo di Reggie Mantle e Drew Ray Tanner nel ruolo di Fangs Fogarty.

Ecco il poster del nuovo film con star il giovane attore.