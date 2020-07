Wolverine, un sexy Hugh Jackman le prende... da un'action figure [VIDEO]

Il Wolverine di Hugh Jackman appariva per la prima volta sugli schermi esattamente 20 anni fa, e in occasione i questa ricorrenza, l'attore ci mostra un buffo video in cui lui, tra l'altro sexy e con un fisico invidiabile, sembra prenderle... da un'action figure!

Sulla sua pagina Facebook, Jackman ha fatto i suoi personali auguri alla saga cinematografica di successo che lo ha visto poi riprendere più volte il ruolo di Wolverine nel corso degli anni, X-Men.

Il 14 luglio del 2000 usciva infatti nelle sale il primo film di X-Men, che sanciva anche il debutto nell'attore nei panni del personaggio di Logan.

Qui Jackman scherza su come andarono le cose quando la FOX gli offrì il ruolo...

"Dunque, ecco come è andata. Quando lo studio mi ha chiamato per chiedermi se riuscivo a ottenere un fisico da #Wolverine in 3 settimane. Potrei aver leggermente mentito e fatto una promessa che non potevo mantenere appieno. Ma non avreste fatto lo stesso anche voi? Buon 2oesimo anniversario X-Men Universe #xmen #20" si legge nella caption del video.

La saga di X-Men ha dato vita a ben 10 film (la trilogia originale, i quattro prequel, la trilogia di Wolverine) e a vari spin-off e pellicole collegate (i due film di Deadpool e New Mutants), tutti targati 20th Century Fox (sebbene Dark Phoenix e New Mutants appartengano di fatto all'era Disney). Staremo a vedere invece cosa accadrà con i personaggi ora che sono sotto l'egida dei Marvel Studios.