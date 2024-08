Wolf Creek: la saga horror tornerà sugli schermi con il reboot Legacy

La saga horror di Wolf Creek ritornerà sul grande schermo con un reboot intitolato Legacy.

Il primo capitolo della storia aveva incassato 30 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di circa 1 milione, successo che ha portato alla produzione di un sequel e una serie televisiva, lasciando a lungo in sospeso la possibilità di realizzare un terzo film.

I primi dettagli del nuovo film

Il creatore Greg Mclean ritornerà nel mondo che aveva creato potendo contare sulla collaborazione di John Jarratt, interprete del serial killer Mick Taylor e coinvolto nella produzione. Il produttore Jeremy Bolt farà parte del team, mentre Sean Lahiff sarà regista del nuovo capitolo dopo aver firmato il montaggio di Wolf Creek 2 - La preda sei tu.

Duncan Samarasinghe è lo sceneggiatore del lungometraggio, mentre Kristian Moliere e Bianca Martino saranno produttori.

Un'immagine di Wolf Creek

McLean, annunciando il progetto, ha dichiarato: "Questo nuovo capitolo della saga di Wolf Creek è qualcosa di cui sono incredibilmente entusiasta: è una nuova storia coraggiosa che rende onore alle radici del franchise e al tempo stesso lo spinge in un territorio nuovo e inesplorato".

Lahiff ha aggiunto: "Questa è una storia che manterrà il pubblico incollato alle sedie, ma che attingerà inoltre a qualcosa di più profondo, alle paure primordiali che hanno sempre sfruttato le storie dark".

Cosa racconterà Wolf Creek: Legacy

Al centro della trama ci sarà una famiglia di turisti americani che si ritrovano, senza saperlo, a muoversi nell'area di caccia di Taylor. Quando i genitori si sacrificano per salvare i propri figli, i ragazzini si ritrovano da soli, persi e in pericolo nella natura australiana. Queste prede, tuttavia, potrebbero essere complicate da uccidere per un predatore che sta invecchiando.

Nel cast ci sarà anche Jay Ryan, già apparso nel film It: Capitolo 2.

Le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2025, ovviamente in Australia.