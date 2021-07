Heath Ledger, Julia Stiles: "É stato uno degli attori più generosi con cui abbia mai lavorato"

Julia Stiles ha recentemente definito Heath Ledger, suo co-protagonista in 10 cose che odio di te, come "uno degli attori più generosi con cui abbia mai lavorato." La Stiles ha parlato della pellicola durante un'episodio di un podcast ricordando l'umiltà e l'altruismo del compianto attore australiano.

"Ricordo che Heath fu molto gentile con me per l'intera durata del film. Ora che ho girato molte altre pellicole apprezzo ancora di più la sua generosità", ha spiegato la Stiles, discutendo la memorabile scena in cui il suo personaggio recita una poesia.

"Non stava cercando di competere con me. Si è tirato indietro e ha detto: 'Questa è la tua scena'", ha continuato Julia. "Quando hanno filmato la sua reazione non si è comportato come altri attori nella sua posizione, non ha cercato di rubarmi la sequenza, ha semplicemente migliorato la mia performance."

Julia Stiles, dopo aver sottolineato quanto Heath fosse speciale, ha dichiarato: "Anche lui ha avuto i suoi momenti di gloria nel film, cantando, ballando e correndo su e giù per quei gradini ma era abbastanza sicuro di sé, nonostante la sua giovane età, da non tentare di oscurare il mio momento. Ho imparato a mie spese che non tutti si comportano così". Ledger è morto nel 2008 a causa di un'overdose accidentale di sonniferi, aveva 28 anni.