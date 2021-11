Winter il Delfino, protagonista di film ispirati alla sua storia, sta lottando contro una grave infezione

Winter il delfino sta lottando contro una grave infezione, come ha rivelato il Clearwater Marine Aquarium che ha comunicato in che modo stanno affrontando la situazione medica dell'esemplare protagonista di alcuni popolari film.

La struttura ha infatti annunciato di aver deciso di chiudere l'accesso ai visitatori temporaneamente per poter creare al team medico "il miglior ambiente possibile".

Il messaggio del Clearwater Marine Aquarium aggiunge inoltre: "Ringraziamo tutti per l'incredibile ondata di amore e sostegno che avete dimostrato a Winter fin dal suo salvataggio nel 2005 e specialmente negli ultimi giorni. Molte persone sono state ispirate dalla sua resilienza e questa incredibile risposta ci ricorda quanto profondamente abbia avuto un'influenza su milioni di persone, tra cui così tante che hanno seguito il suo percorso per ristabilirsi".

Il libro e il film L'incredibile storia di Winter il delfino raccontavano come Winter sia stata salvata da una trappola per granchi dopo aver subito delle ferite che hanno obbligato i veterinari ad amputarle la coda. Un ragazzino chiamato Sawyer e suo cugino Kyle, un veterano, hanno poi coinvolto un dottore chiamato Cameron McCarthy, specializzato in protesi, e il responsabile dell'acquario, Clay Haskett, riuscendo a creare una coda artificiale che ha permesso all'animale di tornare a nuotare e sopravvivere.