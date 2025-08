Winona Ryder rivela: "Un regista mi disse che avrebbe distrutto la mia vita", il retroscena inquietante

Winona Ryder è stata intervistata di recente da Elle UK e ha raccontato un aneddoto particolarmente inquietante che visse sulla propria pelle nel primo periodo della sua carriera.

L'attrice, sugli schermi dagli anni '80 e oggi con una vasta e lunga carriera spesa principalmente sul grande schermo, ha parlato apertamente delle sue esperienze come giovane attrice a Hollywood.

L'insulto di un regista a Winona Ryder sul set

L'attrice di Stranger Things ha raccontato che una volta un regista sul set di un film la minacciò che le avrebbe distrutto la vita dopo che lei si era lamentata del suo presunto comportamento inappropriato.

Winona Ryder in una scena di Beetlejuice Beetlejuice

Ryder ha spiegato di aver informato i produttori del film del suo comportamento e di aver chiesto che si occupassero loro della questione. Il giorno dopo, il regista l'ha affrontata sul set:"Avevo una scena importante. Si è avvicinato a me e ha detto 'Ok, se la proviamo così, sei una fottuta tr*, ti distruggerò la fottuta vita. Ok? Facciamola così, d'accordo?' E io ho dovuto recitare lo stesso".

Il racconto di Winona Ryder dell'episodio scioccante in un film

Nel corso dell'intervista, Winona Ryderha sottolineato come non abbia proferito parola dell'accaduto con nessuno, nemmeno a suo fratello, che all'epoca lavorava sul set di quel film.

"La cosa assurda è che stava lavorando sul set come assistente di produzione, e non gliel'ho nemmeno detto, e non mi sono lamentata" ha spiegato Ryder, che soltanto da poco tempo si è resa conto veramente della gravità dell'accaduto, quando l'ha raccontato alle co-star di Beetlejuice 2, Michael Keaton, Catherine O'Hara e Jenna Ortega.

"La stavo quasi raccontando come una storia divertente" ha confessato Ryder "Poi ho guardato la faccia di Jenna e ho immaginato che succedesse a lei. È stato soltanto in quel momento che ho pensato a quanto fosse grave" ha concluso l'attrice.