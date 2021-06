Winnie the Pooh incontra la Regina Elisabetta II in un video animato per celebrare i 95 anni dell'orsetto

Winnie the Pooh compie 95 anni e, per l'occasione, è stato realizzato un video animato in cui l'orsetto incontra la Regina Elisabetta II.

L'adorabile orsetto Winnie the Pooh compie 95 anni e Disney, per l'occasione, ha rilasciato un video animato intitolato Winnie the Pooh e L'Avventura Reale.

Nel breve filmato si vedono Pooh e i suoi amici preparare un regalo davvero speciale per la sovrana britannica che, come il personaggio così amato da tante generazione, celebra l'importante compleanno.

La nuova animazione, di 45 secondi, è stata creata appositamente per festeggiare il 95° anniversario di Winnie the Pooh e rende omaggio a Sua Maestà la Regina Elisabetta II che, a sua volta, festeggia 95 anni. Il prossimo ottobre 2021 ricorreranno infatti 95 anni dalla pubblicazione della prima storia in assoluto di Winnie the Pooh, e il suo arrivo nel Bosco dei Cento Acri.

Il magnifico racconto animato vede Winnie the Pooh, insieme ai suoi fidati amici, Christopher Robin, Pimpi, Tigro e Ih-Oh, consegnare un regalo speciale a Sua Maestà la Regina Elisabetta II. In questa nuova avventura, il gruppo, guidato dall'adorabile orsetto, parte per un viaggio dal Bosco dei Cento Acri fino al Castello di Windsor.

L'artista Kim Raymond ha dato vita a questa animazione creando, per l'occasione, inedite illustrazioni ispirate allo stile classico di E.H. Shepard.

I fan potranno seguire Winnie the Pooh e i suoi Amici mentre scelgono il regalo perfetto per la Regina: un vaso di miele gigante appeso a 95 palloncini colorati! Il corto mostra anche una breve, ma emozionante presenza di Sua Maestà la Regina, e celebra ciò che il mondo ha sempre amato di Winnie the Pooh nel corso di questi 95 anni: fascino senza tempo, amicizia e semplici gioie.

Kim Raymond, illustratore di Winnie the Pooh, ha detto: "È sempre un onore disegnare Winnie the Pooh e, ancora di più, quando si trova in compagnia di Sua Maestà la Regina. Ho disegnato Winnie the Pooh per oltre 30 anni e continuo a essere ispirato dalle opere classiche di E.H. Shepard. Disney ha voluto creare una storia commovente adatta all'orso più amato del mondo che, per oltre 95 anni, ha toccato il cuore di milioni di persone. Spero sinceramente che i fan si divertano a guardare Winnie the Pooh e l'Avventura Reale tanto quanto io mi sono divertito a crearla."

Tasia Filippatos, Senior Vice President, Consumer Products, Publishing and Games, The Walt Disney Company EMEA ha così commentato l'iniziativa: "Le storie di Winnie the Pooh occupano un posto unico nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo. I temi dell'amicizia e delle semplici gioie quotidiane, dopo 95 anni sono più attuali che mai, e siamo felici di condividere questo nuovo racconto per dare modo ai fan di celebrare questo speciale anniversario".

Winnie The Pooh non è per niente estraneo a Sua Maestà la Regina. Si crede infatti che la giovane Principessa Elisabetta fosse una fan dei classici racconti di A.A. Milne e che le venne regalato un set di porcellana di Christopher Robin, con immagini dipinte di Pooh e i suoi Amici. Il libro di A. A. Milne, Teddy Bear and the Other Songs from When We Were Very Young, del 1926, venne dedicato alla Principessa Elisabetta per la sua nascita. Più recentemente, nel 2016, per celebrare il 90° anniversario di Winnie the Pooh e della Regina, fu pubblicato Winnie the Pooh and the Royal Birthday, dove Pooh e la Regina si incontrano finalmente per la prima volta.

Per continuare l'Avventura Reale sono visibili, in esclusiva nelle Instagram Stories di shopDisney, illustrazioni inedite di Kim Raymond. Queste illustrazioni racconteranno la storia di ciò che Pooh, Christopher Robin, Pimpi, Tigro e Ih-Oh fanno al loro ritorno al Bosco dei Cento Acri.