Wings To Fly: il libro di Jarnell Stokes diventerà un film animato

Il libro Wings to Fly scritto dal giocatore di basket Jarnell Stokes diventerà un film animato prodotto da Jay Fukuto, già nel team di serie come I Simpson e King of the Hill.

Il volume è legato al mondo dello sport ed è stato pubblicato nell'aprile 2020.

Wings to Fly racconta la storia di una star del basket brillante, ma egocentrica, che viene uccisa prematuramente e scopre il suo vero scopo aiutando una ragazzina. All'incrocio tra una vita virtuosa e un cammino verso il crimine, Louisa incontra il suo angelo custode Jerrold che le insegna il gioco della vita attraverso il basket, imparando che il successo arriva con la perseveranza.

Il libro è stato scritto da Stokes e Howard Flamm ed è illustrato da Eunsoo Jeong.

Jay Fukuto sarà produttore e co-sceneggiatore del film animato e ha dichiarato: "Uno dei progetti più importanti a cui ho avuto il piacere di lavorare è il film animato Wings to Fly. Nella nostra epoca caotica e stressante, c'è il vero bisogno di storie come la nostra che riflettono speranza, fede, amicizia e forti valori. In più sono privilegiato nel far parte di un team che comprende due incredibili partner, Jarnell Stokes e Dea Shandera-Hunter".